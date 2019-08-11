Динамо – Брюгге: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Динамовцы готовятся к реваншу. В первом матче квалификации Лиги чемпионов команда Хацкевича уступила Брюгге 0:1. Так что в домашней игре против бельгийцев Динамо устроит только победа.
В отличие от первого матча на этот раз украинский гранд является фаворитом.
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Коэффициент на победу киевского "Динамо" – 2,07. Ничья – 3,46. Выигрывает "Брюгге" – коэффициент 3,6.
Коэффициент победы
Однако, футбольные эксперты больше верят в проход бельгийцев в следующий раунд. Коэффициент 1,37 – далее пройдет "Брюгге". В следующем раунде сыграет "Динамо" – 3,15.
Прогноз букмекеров
Матч начнется во вторник 13 августа в 20:30.
Источник: 24 канал
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