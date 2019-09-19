Динамо – Мальме: читатели Спорт24 верят в победу киевлян в матче Лиги Европы

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"Динамо" играет с "Мальме" в Лиге Европы
"Динамо" играет с "Мальме" в Лиге Европы / ФК "Динамо"

На сайте Спорт24 состоялся опрос накануне матча "Динамо" – "Мальме" в Лиге Европы.

Всего в опросе приняли участие почти 600 читателей. 39% из них верят в то, что "Динамо" победит в этом матче. Еще 6% считают, что победа киевлян будет с разгромным счетом.

К слову: Динамо – Мальме: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Зато 22% читателей считают, что победу будет праздновать "Мальме" (еще 5% – за разгромную победу шведов).

За ничью в этом матче проголосовали всего 26% читателей – 10% за то, что команды не забьют, и еще 16% – за результативную ничью.

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Теги: Футбол Спорт Лига Европы Динамо Формула-1
Источник: 24 канал
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