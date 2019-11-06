Динамо – Шахтер: фанаты киевлян изготовили футболки с эпическим моментом матча (фото)
Болельщики киевского "Динамо" остались под впечатлением от эпизода с участием Дениса Попова и Жуниора Мораеса в матче 1/8 финала Кубка Украины с "Шахтером".
Фанаты Динамо выпустили специальную футболку, на которой изображен момент с подкатом Попова против Мораеса, говорится на странице Druzi Dynamo в Facebook.
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Мораесу не подавали руку. Это было хорошо, но ждали мы не этого. Момент, изображенный на футболке, воплотил в себе сразу два желания киевских фанатов: мести и справедливости.
То, что это сделал молодой, злой воспитанник Динамо, который минутами ранее вколотил победный гол, превратил этот алмаз в настоящий бриллиант,
– говорится в заметке.
Результаты матча "Динамо" – "Шахтер" читайте по ссылке
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