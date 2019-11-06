Динамо – Шахтер: фанаты киевлян изготовили футболки с эпическим моментом матча (фото)

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Денис Попов и Жуниор Мораес
Денис Попов и Жуниор Мораес / Фото Ивана Вербицкого (Главком)

Болельщики киевского "Динамо" остались под впечатлением от эпизода с участием Дениса Попова и Жуниора Мораеса в матче 1/8 финала Кубка Украины с "Шахтером".

Фанаты Динамо выпустили специальную футболку, на которой изображен момент с подкатом Попова против Мораеса, говорится на странице Druzi Dynamo в Facebook.

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Мораесу не подавали руку. Это было хорошо, но ждали мы не этого. Момент, изображенный на футболке, воплотил в себе сразу два желания киевских фанатов: мести и справедливости.

То, что это сделал молодой, злой воспитанник Динамо, который минутами ранее вколотил победный гол, превратил этот алмаз в настоящий бриллиант,
– говорится в заметке.

 
Напомним, Денис Попов отметился победным голом в ворота Шахтера в 1/8 финала Кубка Украины, а чуть позже в брутальном стиле отобрал мяч у Жуниора Мораеса, который перешел из киевского "Динамо" к "горнякам".


Результаты матча "Динамо" – "Шахтер" читайте по ссылке

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Автор: Висент Луис
Теги: Динамо Спорт Футбол Жуниор Мораес Шахтер
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