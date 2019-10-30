"Динамо" – "Шахтер": команды назвали стартовые составы

18 Читати новину українською
"Динамо" – "Шахтер": команды назвали стартовые составы
"Динамо" – "Шахтер": команды назвали стартовые составы / twitter.com/dynamokyiv

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Украины. Игра начнется в 19:30 на стадионе НСК "Олимпийский".

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру удивил, выпустив в основном составе Коваленко и Болбата.

Читайте также: Динамо – Шахтер: анонс матча Кубка Украины

Зато в "Динамо" с первых минут сыграют Кендзера и Караваев, которые являются конкурентами по позиции.

Стартовые составы команд

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Караваев, Вербич, Цыганков, Беседин

Шахтер: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Коноплянка, Матвиенко, Коваленко, Исмаили, Болбат.

Обзор матча "Динамо" – "Шахтер" читайте на сайте Спорт24.

blog_ava
Температура у ребенка: когда и как сбивать высокую температуру
сегодня
7231
Теги: Шахтер Динамо Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сауль Альварес: как стать чемпионом по боксу в 21 год, но потерять все из-за украинца
сегодня 17:30 Сауль Альварес: как стать чемпионом по боксу в 21 год, но потерять все из-за украинца
Андрій Тудовші 163
Свитолина невероятным ударом шокировала Халеп и выиграла розыгрыш: видео
сегодня 16:54 Свитолина невероятным ударом шокировала Халеп и выиграла розыгрыш: видео
Юрій Семенюк 158
Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины
29 октября 18:50 Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины
Юрій Семенюк 530
"Десна" проходит "Николаев", "Минай" выбивает "Львов" и другие результаты 1/8 финала Кубка Украи
сегодня 16:10 "Десна" проходит "Николаев", "Минай" выбивает "Львов" и другие результаты 1/8 финала Кубка Украи
Юрій Семенюк 144
Российский футболист Тарасов отметился скандальным заявлением о Путине и Крыме
сегодня 13:10 Российский футболист Тарасов отметился скандальным заявлением о Путине и Крыме
Юрій Семенюк 413
Новости
Больше новостей
Залиште відгук