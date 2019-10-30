"Динамо" – "Шахтер": команды назвали стартовые составы
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Украины. Игра начнется в 19:30 на стадионе НСК "Олимпийский".
Наставник "Шахтера" Луиш Каштру удивил, выпустив в основном составе Коваленко и Болбата.
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Зато в "Динамо" с первых минут сыграют Кендзера и Караваев, которые являются конкурентами по позиции.
Стартовые составы команд
Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Караваев, Вербич, Цыганков, Беседин
Шахтер: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Коноплянка, Матвиенко, Коваленко, Исмаили, Болбат.
Обзор матча "Динамо" – "Шахтер" читайте на сайте Спорт24.
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