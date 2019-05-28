"Динамо" активно интересуется камерунским защитником "Карпат", – журналист

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Мартин Онгла может перейти в "Динамо"
Мартин Онгла может перейти в "Динамо"

Полузащитник "Карпат" Мартин Онгла может продолжить карьеру в "Динамо".

По информации журналиста Кирилла Крыжановского, камерунец может стать первым новичком киевлян в летнее межсезонье.

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"Динамо" ускоренными темпами собирает информацию и обозначает интерес к полузащитнику "Карпат" Мартину Онглу. По моей информации, интерес уже приобретает конкретные очертания и, возможно, это будет первое приобретение "Динамо" этим летом,
– написал Крыжановский.

До переезда в Украину Мартин Онгла преимущественно выступал за резервные команды "Гранады" и "Барселоны", а за основной состав "Гранады" в его активе 10 сыгранных матчей.

В январе 2019 года Онгла на правах аренды перешел в "Карпаты", в составе которых провел 13 поединков во всех турнирах, и записал на свой счет 2 забитых мяча.

Спорт 24 писал, что в начале мая "Динамо" подписало контракт с нигерийским защитником Джозефом Окоро, который раньше находился на просмотре в команде.

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Теги: ФК Карпаты Спорт Футбол Динамо
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