Динамо – Александрия: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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Динамо – Александрия: где смотреть онлайн матч 20 октября 2019 – УПЛ
Динамо – Александрия: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины / fcdynamo.kiev.ua

В воскресенье, 20 октября, киевское "Динамо" в центральном матче 11 тура чемпионата Украины встретится с "Александрией". Поединок в Киеве можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

Поединок "Динамо" – "Александрия" в чемпионате Украины покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 16:55. Игра начнется в 17:00.

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Посмотреть матч "Динамо" – "Александрия" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальную". Ее стоимость в месяц сейчас 78 гривен. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Также матч "Динамо" – "Александрия" можно просмотреть на сайте канала "2+2" по ссылке.

В чемпионате Украины "Динамо" набрало 20 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. В активе "Александрии" – 19 очков.

Результат матча "Динамо" – "Александрия" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо ФК Александрия
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