"Динамо" в напряженной игре одолело "Александрию": видео

"Динамо" сумело получить 5 подряд победу в рамках чемпионата Украины. В центральном поединке 11 тура "бело-синие" победили "Александрию".

Динамо – Александрия 1:0

Гол: Миколенко, 32

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После паузы на поединки национальных сборных в центральном матче 11 тура чемпионата Украины встретились "Динамо" и "Александрия". Алексей Михайличенко удивил соперника, выпустив в стартовом составе Дениса Попова и Франа Соль. Вместе с тем Владимир Шаран на игру против киевлян выпустил проверенных бойцов.

Как и ожидалось, "Динамо" от начала игры завладели инициативой. Гости играли вторым номером. Первая голевая возможность была именно у "черно-желтых". Мяч доставили Ковальцу, который пробил по низу. Георгий Бущан парировал удар, но крайне неуверенно, поэтому защитники выбили мяч. На 25 минуте у гостей возникла еще одна возможность.

Партнеры вывели Безбородко почти лицом к лицу с Бущаном. Нападающего догнал Попов и в подкате выбил мяч, сбив Дениса. Эпизод очень близок к пенальти, но арбитр матча Николай Балакин продемонстрировал горчичник нападающему "Александрии" за симуляцию. Вероятно, "Динамо" поняло, что гости близки к тому, чтобы открыть счет, поэтому быстро организовали результативную атаку.

На 32 минуте Миколенко пробежал с мячом почти все поле и отдал пас на левый фланг на Де Пену. Карлос навесил на Виталия, который в падении замкнул подачу головой – 1:0.

Видео гола Миколенко

На 37 минуте уже "Динамо" требовало пенальти. Банада сыграл против Цыганкова на грани фола, но Балакин был последователен и наказал лидера "Динамо" желтой карточкой за симуляцию. На старте второго тайма Банада снова опасно остановил Цыганкова в штрафной. На этот раз Балакин также не назначил пенальти, но вторую желтую карточку Виктору не продемонстрировал.

"Александрия" активно начала вторую половину игры. Дубра классно замыкал подачу в штрафную на 51 минуте, но мяч пролетел над перекладиной. Киевляне ответили не менее остро. Соль остановил верховую передачу и сразу пробил по воротам Панькива, но немного выше. Следующий действительно острый момент на 76 минуте имело "Динамо".

"Бело-синие" развернули быструю атаку, в результате которой Де Пена вышел один на один с Панькивым. Уругваец пробил в угол, но Панькив парировал выстрел. Ни Соль, ни Цыганков не сумели добить мяч в пустые ворота. Команды создали на двоих еще несколько потенциально опасных моментов, но ко второму голу в игре дело так и не дошло. 1:0 – "Динамо" в пятый раз подряд побеждает в чемпионате и выходит на вторую позицию.

Следующие матчи обе команды проведут в Лиге Европы. "Динамо" дома примет "Копенгаген", а "Александрия" поедет во Францию ​​на игру против "Сент-Этьена".