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Динамо – Александрия: прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Кубка Украины

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В среду, 11 марта, "Динамо" сыграет с "Александрией" в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Букмекеры оценили шансы команд на победу в матче.

Динамо – Александрия: прогноз

В субботу, 7 марта, состоялся матч между этими командами. В заключительном туре "Александрия" потерпела домашнее поражение от "Динамо" 1:3. В первом матче 1/4 финала Кубка Украины александрийцам нужна только победа, чтобы сыграть с комфортным счетом во втором матче в Киеве.

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В центральном поединке 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" в супертяжелом поединке нанесла поражение "Заре". До последних минут встречи более близкой к выходу в ¼ финала была луганская команда, которая побеждала александрийцев – 1:0.

Хозяевам поля удалось сравнять счет лишь в конце поединка, Стецков замкнул подачу с фланга и перевел игру в экстратайм, однако, ни одна из команд не смогла нанести точный удар. Определить победителя удалось лишь по серии послематчевых пенальти 5:4 в пользу "Александрии".

"Динамо" в 1/8 ожидал грозный соперник, лидер чемпионата Украины "Шахтер". В драматичном поединке киевским футболистам удалось обыграть "Шахтер" – 2:1. Результативными ударами за киевскую команду отметились Сидорчук и в овертайме Денис Попов. 

Динамо – Александрия: что прогнозируют букмекеры

По мнению букмекеров Parimatch, фаворитами встречи являются хозяева поля. Победу киевской команды оценили коэффициентом 1,42. То, что "Александрия" нанесет поражение "Динамо" – 6,80. Ничья – 4,80.

Специалисты считают, что матч завершится в пользу "Динамо" с разницей не более чем в 1-2 гола, такой показатель оценили в 1,94. На то, что голы будут забиты в обоих таймах, оценили коэффициентом 1,58.

Первый гол в матче забьет "Динамо" оценили в 1,38, а на то, что отличится первой "Александрия" – 3,40.

Наиболее вероятно матч закончится со счетом 2:0 в пользу киевской команды, такой счет букмекеры оценили коэффициентом 7,10.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Кубок Украины Динамо ФК Александрия
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