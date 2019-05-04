Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча

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Динамо - Александрия онлайн-трансляция - смотреть 04.05.2019
Динамо – Александрия онлайн трансляция

Киевское "Динамо" в субботу, 4 мая, сыграет матч чемпионата Украины против "Александрии". На НСК "Олимпийский" сойдутся вторая и третья команды УПЛ.

Матч начнется в 17:00. Онлайн-трансляция матча будет доступна с 16:40.

К слову: Динамо – Александрия: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Онлайн-трансляция матча Динамо – Александрия

 

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Теги: Динамо Новости Спорта Спорт Футбол ФК Александрия
Источник: 24 канал
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