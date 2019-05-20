"Динамо" анонсировало презентацию революционной формы с автографом Лобановского

Киевское "Динамо" объявило о презентации новой формы на сезон 2019/20 перед матчем 31-го тура УПЛ против "Львова".

Официальный спортивный спонсор "Динамо" New Balance представит новую игровую форму киевлян 26 мая. Об этом сообщил клуб на своей странице в Instagram.

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"Форма имеет эксклюзивный дизайн и выдержана в фирменных цветах клуба. Кроме этого, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, на форме присутствует его автограф", – говорится в сообщении.

"Динамо" заняло второе место в чемпионате Украины 2018/19 года. За 3 тура до финиша киевляне уступают "Шахтеру" 11 очков.

Следующий матч "Динамо" проведет 22 мая на выезде против "Шахтера" в Харькове.

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