"Динамо" анонсировало презентацию революционной формы с автографом Лобановского

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"Динамо" презентует новую форму
"Динамо" презентует новую форму / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" объявило о презентации новой формы на сезон 2019/20 перед матчем 31-го тура УПЛ против "Львова".

Официальный спортивный спонсор "Динамо" New Balance представит новую игровую форму киевлян 26 мая. Об этом сообщил клуб на своей странице в Instagram.

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"Форма имеет эксклюзивный дизайн и выдержана в фирменных цветах клуба. Кроме этого, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, на форме присутствует его автограф", – говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 травня під час матчу ФК “Динамо” Київ - ФК “Львів” офіційний спортивний спонсор київського клубу - New Balance, представить нову ігрову форму, в якій команда гратиме у сезоні 2019/2020. ⠀ Форма має ексклюзивний дизайн та витримана в фірмових кольорах клубу. Окрім цього, на честь 80-річчя з дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі присутній його автограф. ⠀ Вже під час матчу, 26 травня, нову форму клубу можна буде придбати у fan-shop ФК "Динамо" Київ на НСК "Олімпійський", а у роздрібній мережі та на офіційному сайті shop-fcdk.com - з 27 травня.

Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

"Динамо" заняло второе место в чемпионате Украины 2018/19 года. За 3 тура до финиша киевляне уступают "Шахтеру" 11 очков.

Следующий матч "Динамо" проведет 22 мая на выезде против "Шахтера" в Харькове.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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