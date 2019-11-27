"Динамо" аппетитным тортом поздравило Вербича с днем рождения прямо в самолете: видео

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Беньямин Вербич / fcdynamo.kiev.ua

27 ноября день рождения празднует полузащитник словенского "Динамо" Беньямин Вербич. Команда поздравила футболиста тортом прямо во время полета в Швецию на матч Лиги Европы с "Мальме".

Беньямину Вербичу 27 ноября исполнилось 26 лет. Киевский клуб на своем клубном сайте пожелал словенцу как можно больше точных передач и ярких голов, только побед и трофеев в составе "Динамо".

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27 ноября "Динамо" вылетели в Швецию на матч 5 тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме". В самолете Вербич получил торт.

Видео из самолета "Динамо"

Третий сезон Вербича в "Динамо"

Беньямин присоединился к "Динамо" в конце декабря 2017-го года и с первого же своего сезона в составе "бело-синих" стал стабильным игроком основы.

В нынешнем сезоне словенец сыграл в чемпионате Украины 10 матчей (забил пять мячей), 1 матч в Кубке Украины, 1 – в Суперкубке и 4 матча (1 гол) – в еврокубках.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
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