Динамо – Арсенал Киев: прогноз букмекеров на матч УПЛ

"Динамо" после неудачи в Лиге Европы попытается реабилитироваться перед фанатами на внутренней арене. Соперником киевлян будет аутсайдер чемпионата Украины и букмекеры оценили шансы команд на победу.

Предыдущий матч между командами завершился тяжелой победой "Динамо". "Бело-синие" доигрывали матч в меньшинстве и были близки, чтобы потерять очки. Поэтому списывать "Арсенал" со счетов отнюдь не стоит.

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Фаворит Спорт

"Динамо" уже три матча подряд на внутренней арене одерживает победы в родных стенах с общим счетом 11:0. На очередную победу "Динамо" в "Фаворит спорт" дают коэффициент 1,15. На то, что "Арсенал" прервет приятную серию "динамовцев" – 18,75, а на ничью – 7,75.

Pari Match

В этой букмекерской конторе также уверены в победе "Динамо". На успех подопечных Александра Хацкевича коэффициент 1,15. В предыдущем туре "Арсенал" обыграл "Олимпик" и это была только третья победа "канониров" в сезоне. На то, что "Арсенал" одержит четвертую победу в матче с "Динамо" коэффициент 21. На ничью – 7,30.

Winline

Принципиально не отличаются оценки букмекеров Winline. На победу "Динамо" дают коэффициент 1,14, а на "Арсенал" – 13. Ничью букмекеры оценили коэффициентом 7,46.

Поединок 21 тура чемпионата Украины "Динамо" – "Арсенал" состоится в воскресенье, 10 марта. Начало матча в 17:00.

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