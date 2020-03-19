"Динамо" благодаря космическим голам Ярмоленко и Антунеша разгромило "Эвертон": ретровидео

Ровно пять лет назад, 19 марта 2015 года, "Динамо" разгромило английский "Эвертон" в 1/8 финала Лиги Европы. Игра на НСК "Олимпийский" завершилась победой киевлян со счетом 5:2.

После поражения в Ливерпуле на "Гудисон парк" со счетом 2:1 "динамовцам" было достаточно победить со счетом 1:0. Уже на 21 минуте "Динамо" с этим заданием справилось: счет в игре красивым ударом открыл Ярмоленко.

Смотрите также Как вратарь "Севильи" Палоп забивал "Шахтеру" в Кубке УЕФА: ретровидео

И через восемь минут "Ириски" заставили "Динамо" проглотить горькую конфетку от бельгийского форварда Ромелу Лукаку. Нападающий мощно пробил из-за пределов штрафной и продолжил парад красивых голов в игре.

"Динамо" ответило двумя голами до перерыва. Сперва идеально в штрафной на добивании сыграл Теодорчик, а потом красим ударом вратаря "Эвертона" застал врасплох Велозу. 3:1 после первого тайма.

После перерыва "бело-синие" очень быстро довели преимущество до трех голов. Голом отличился легенда клуба Олег Гусев. А на 76 минуте был забит один из самых красивых голов того розыгрыша Лиги Европы.

Португальский защитник Антунеш разрядил пушку почти с середины поля. Тим Ховард несмотря на свой опыт не смог спасти команду, ведь мяч прилетел точно в "девятку".

На 82 минуте последний гол в матче забил Ягодка. 5:2 – невероятная победа "Динамо" под руководством Сергея Реброва.

Динамо – Эвертон: смотрите видео

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.