"Динамо" Брест приняло решение относительно будущего Хачериди

Украинский футболист Евгений Хачериди покинет "Динамо" Брест после скандала в матче 5 тура чемпионата Беларуси. Хачериди был удален в конце игры с "Витебском" за неспортивное поведение.

Центральный защитник ударил ногой игрока команды-соперницы. За это арбитр удалил Евгения и назначил пенальти в ворота "Динамо".

Удар с отметки реализовал Николаеску и принес "Витебску" минимальную победу.

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После инцидента в СМИ появилась информация, что "Динамо" вроде бы хочет разорвать контракт с Хачериди.

В пресс-службе брестского клуба отрицают эту информацию.

"Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением разрываться не будет", – заявили в пресс-службе клуба, информирует Tribuna.com Беларусь.

Также СМИ сообщили, что Евгений после игры пытался ударить арбитра.

Действующее соглашение Хачериди с "Динамо" Брест действует до 31 декабря 2021 года. Хачериди стал игроком белорусов 1 января 2020 года.

Евгений перешел в "Динамо" как свободный агент.

"Динамо" после 5 туров занимает только 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

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