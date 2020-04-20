"Динамо" Брест приняло решение относительно будущего Хачериди
Украинский футболист Евгений Хачериди покинет "Динамо" Брест после скандала в матче 5 тура чемпионата Беларуси. Хачериди был удален в конце игры с "Витебском" за неспортивное поведение.
Центральный защитник ударил ногой игрока команды-соперницы. За это арбитр удалил Евгения и назначил пенальти в ворота "Динамо".
Удар с отметки реализовал Николаеску и принес "Витебску" минимальную победу.
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После инцидента в СМИ появилась информация, что "Динамо" вроде бы хочет разорвать контракт с Хачериди.
В пресс-службе брестского клуба отрицают эту информацию.
"Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением разрываться не будет", – заявили в пресс-службе клуба, информирует Tribuna.com Беларусь.
Также СМИ сообщили, что Евгений после игры пытался ударить арбитра.
- Действующее соглашение Хачериди с "Динамо" Брест действует до 31 декабря 2021 года. Хачериди стал игроком белорусов 1 января 2020 года.
- Евгений перешел в "Динамо" как свободный агент.
- "Динамо" после 5 туров занимает только 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Беларуси.
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