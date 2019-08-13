Динамо – Брюгге: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Во вторник, 13 августа, киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге". Это будет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Посмотреть его можно будет как на стадионе, так и по телевидению и онлайн. Доступен он будет к просмотру и на сайте Спорт24.
Право на показ матчей "Динамо" отдало 1+1 media. Поэтому именно их канал "2+2" покажет матч "Динамо" – "Брюгге" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Начало трансляции на канале – в 20:25. Сам матч начнется в 20:30.
К слову: Имеет ли шансы "Динамо" пройти "Брюгге" в Лиге чемпионов: букмекеры дали свой прогноз
Матч онлайн будет транслироваться в youtube на канале Hub Football. Ссылка на трансляцию будет доступна ближе к началу матча.
Посмотреть матч "Динамо" – "Брюгге" онлайн можно будет и на Спорт24. Ссылка будет опубликована позже.
Матч "Динамо" – "Брюгге" состоится во вторник, 13 августа. Начало матча на НСК "Олимпийский" в 20:30. В первом матче "Брюгге" победил 1:0. Поэтому киевлянам надо побеждать с разницей в два гола, чтобы проходить в следующий раунд.
Видео голов и результат матча – на сайте Спорт24.