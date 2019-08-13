Динамо – Брюгге: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Динамо – Брюгге: где смотреть онлайн 13 августа 2019 ▷ ЛЧ 2019
Динамо – Брюгге смотреть онлайн

Во вторник, 13 августа, киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге". Это будет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Посмотреть его можно будет как на стадионе, так и по телевидению и онлайн. Доступен он будет к просмотру и на сайте Спорт24.

Право на показ матчей "Динамо" отдало 1+1 media. Поэтому именно их канал "2+2" покажет матч "Динамо" – "Брюгге" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Начало трансляции на канале – в 20:25. Сам матч начнется в 20:30.

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Матч онлайн будет транслироваться в youtube на канале Hub Football. Ссылка на трансляцию будет доступна ближе к началу матча.

Посмотреть матч "Динамо" – "Брюгге" онлайн можно будет и на Спорт24. Ссылка будет опубликована позже.

Матч "Динамо" – "Брюгге" состоится во вторник, 13 августа. Начало матча на НСК "Олимпийский" в 20:30. В первом матче "Брюгге" победил 1:0. Поэтому киевлянам надо побеждать с разницей в два гола, чтобы проходить в следующий раунд.

Видео голов и результат матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Динамо Лига чемпионов
Источник: 24 канал
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