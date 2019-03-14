Динамо – Челси: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы

Киевское "Динамо" за выход в четвертьфинал Лиги Европы поспорит с лондонским "Челси". Однако шансов у "Динамо" не так и много. После поражения 3:0 в первом матче в Англии, букмекеры не очень верят в проход в следующий раунд команды Александра Хацкевича. Но надежда есть. Обо всем самом важном и интересном – в материале Спорт24.

Динамо – Челси. Главное

Что: ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Где: Киев, НСК "Олимпийский"

Когда: четверг, 14 марта, 19:55

Трансляция: канал "Футбол 1", сервис интернет-телевидения OLL.TV, текстовая трансляция на Спорт24.

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Перед матчем

После матча в Лондоне, где "Челси" разгромил "Динамо" 3:0, обе команды сыграли свои матчи во внутренних чемпионатах. Лондонцы лишь в дополнительное время спаслись от домашнего поражения от "Вулверхэмптона" благодаря голу Азара. "Динамо" же на родном стадионе разгромил в дерби "Арсенал" 4:0. При этом все четыре гола были забиты еще до перерыва.

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Проблемы "Динамо"

И такие результаты не слишком внушают доверие в "Динамо" в матче против "Челси". Ведь "Арсенал-Киев" – это не того уровня соперник, что и "аристократы". И если в матче против "канониров" Денис Гармаш подошел на роль форварда, оформив дубль, то на матч против "Челси" – вряд ли.

Хотя именно вопрос нападающего для "Динамо" наиболее болезненный. Фран Соль травмировался уже раньше, и даже успешно перенес операцию в Барселоне. Зато не сыграет против "Челси" Беньямин Вербич. Причина – футболист не восстановился после заболевания. Так что впереди снова придется полагаться на Гармаша, что подтвердил и главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич, назвав игрока "джокером" команды.

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На левом фланге сыграет Сидклей, который не часто имел игровую практику. Виталий Буяльский будет пропускать матч из-за перебора желтых карточек.

Томаш Кендзера уже тренируется с командой. Зато вне тренировок Назарий Русин. Выйдет ли на игру Тамаш Кадар – пока неизвестно. Его может заменить Артем Шабанов.

А что там у "Челси"

Зато "Челси" подходит к матчу против "Динамо" в боевом составе. На игру в Киев Маурицио Сарри взял 21 футболиста. В Лондоне остался Гонсало Игуаин, у которого травма. Зато есть Оливье Жиру.

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Портал Chelsea Echo даже назвал состав на матч. В отличие от игры в Лондоне, "аристократы" проведут три смены. В воротах вместо Кэпы Аррисабалаги сыграет Вилли Кабальеро. В средней линии Матео Ковачича и Педро заменят Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои.

Слово тренерам

"Мы должны идти в атаку большими силами, рисковать. Конечно, три мяча – это хороший задел соперника. Но в жизни и в футболе бывают чудеса. Мы надеемся не только на чудо и на то, что удастся забить быстрый мяч, а дальше игра сама подскажет, как нужно действовать", – заявил перед матчем Александр Хацкевич.

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"Ментально это очень тяжелый матч. Кроме того, этот матч для нас очень опасен. Важно избежать недооценки "Динамо". Мы видели, как хорошо они сыграли против "Олимпиакоса". Нам надо не просто выйти в следующий раунд, а именно победить. Иначе могут возникнуть проблемы", – подчеркнул Маурицио Сарри.

Прогноз на матч

"Динамо" будет сложно. Команда потеряла ключевых игроков на эту игру, а поражение 3:0 в первом матче оставляет мизерные шансы на проход в следующий раунд. Однако это, в определенной степени, снимает вес ответственности с футболистов. Вряд ли их будут критиковать за неудачный результат в этом матче. Но могут подвергнуть критике за неудачную игру. Поэтому игрокам "Динамо" в этом матче нужно показать все, на что они способны. А там уже как будет.

Прогноз Спорт24 – ничья 1:1.