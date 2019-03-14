"Динамо" завершило выступление в Лиге Европы унизительным поражением от "Челси"

"Динамо" проиграло "Челси" и во втором матче 1/8 финала Лиги Европы. Подопечные Александра Хацкевича были побеждены на собственном поле.

Динамо – Челси 0:5

Голы: Жиру, 5, 33, 60, Алонсо, 45+1, Хадсон-Одой, 78

Читайте также: Шевченко эксклюзивно пообщался с "Челси": видео

В отличие от первого матча, который "динамовцы" проиграли 3:0, в Киеве украинские футболисты начали игру более агрессивно. Однако уже на пятой минуте гости реализовали свой первый момент. Жиру удачно сыграл в штрафной после подачи с углового – 1:0. При таких обстоятельствах "Динамо", чтобы пройти в следующий раунд нужно было забивать 5 мячей.

После быстрого гола у игроков "Челси" была еще одна возможность. Лофтус-Чик нанес удар низом с близкого расстояния, но на этот раз Бойко среагировал. "Динамо" ответило голом из офсайда в исполнении Гармаша и опасным штрафным.

В середине тайма "аристократы" удвоили преимущество. Отличился все тот же Жиру, который замкнул великолепную передачу с фланга от Алонсо – 2:0. Но на этом подопечные Сарри не остановились. В компенсированное время лондонцам удалась прекрасная комбинация, которую замкнул Алонсо.

Читайте также: Лидер сборной Украины по футболу остался без главного тренера

На старте второго тайма "Динамо" заметно прибавило. На 51 минуте у киевлян прошла динамичная атака правым флангом. Сидорчук с нескольких метров пробил по воротам Кепы, но попал в штангу. Уже через минуту Гармаш забил гол, но боковой арбитр "зажег" флажок – офсайд. Как говорят в футболе, не забиваешь ты – забивают тебе. Гости заработали штрафной, который исполнил Виллиан. Бразилец идеально подал на Жиру, который оформил хет-трик.

Четвертый гол не остановил "Челси". На 62 минуте гости могли увеличить счет. Алонсо прекрасно пробил из штрафного. Бойко в высоком прыжке переправил мяч в штангу, чем спас команду. На 71 минуте испанец выполнил еще одно опасное стандартное положение, но мяч разминулся со стойкой ворот Бойко.

На 78 минуте "синим" удалась быстрая атака левым флангом. Реактивный Хадсон-Одой ворвался в штрафную киевлян и забил пятый гол в матче. Гол Каллума стал последним в матче и "Челси" победило 5:0 и 8:0 по сумме двухматчевого противостояния. Уже завтра лондонцы узнают соперника по 1/4 финала. "Динамо" же может сосредоточиться на Кубке Украины и УПЛ.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram