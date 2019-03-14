Жиру открыл счет в матче "Динамо" – "Челси": видео

Французский нападающий "Челси" Оливье Жиру дважды забил в матче против киевского "Динамо" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Динамо – Челси 0:3

Голы: Жиру, 5, 33, Алонсо, 45+1

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Нападающий "Челси" уже на стартовых минутах замкнул подачу с углового.

Видео гола Жиру

В середине тайма француз откликнулся на пас Алонсо и удвоил преимущество гостей.

Видео второго гола Жиру

А уже в компенсированное время отличился Алонсо – 3:0.

Видео гола Алонсо

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