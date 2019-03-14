Жиру открыл счет в матче "Динамо" – "Челси": видео

169 Читати новину українською
Динамо – Челси: видео голов, обзор матча Лиги Европы 2018/2019
Динамо – Челси: видео голов

Французский нападающий "Челси" Оливье Жиру дважды забил в матче против киевского "Динамо" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Динамо – Челси 0:3
Голы: Жиру, 5, 33, Алонсо, 45+1

Читайте также: "Бавария" в матче с "Ливерпулем" оконфузилась и может заплатить серьезный штраф: фото

Нападающий "Челси" уже на стартовых минутах замкнул подачу с углового.

Видео гола Жиру

В середине тайма француз откликнулся на пас Алонсо и удвоил преимущество гостей.

Видео второго гола Жиру

А уже в компенсированное время отличился Алонсо – 3:0.

Видео гола Алонсо

Подписывайся на наш Twitter и Telegram

blog_ava
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
сегодня
2680
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы Динамо Челси
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Динамо - Челси: онлайн матча Лиги Европы
сегодня 21:00 Динамо - Челси: онлайн матча Лиги Европы
658
Обязательно выбью из Ломаченко все де**мо еще и на пресс-конференции, – Лопес
сегодня 15:51 Обязательно выбью из Ломаченко все де**мо еще и на пресс-конференции, – Лопес
114
В Англии футболист исполнил самый худший пенальти в истории: курьезное видео
сегодня 14:42 В Англии футболист исполнил самый худший пенальти в истории: курьезное видео
404
Мощная игра Леня помогла "Атланте" победить "Мемфис", Михайлюк наконец сыграл за "Детройт"
сегодня 13:13 Мощная игра Леня помогла "Атланте" победить "Мемфис", Михайлюк наконец сыграл за "Детройт"
14
В США во время футбольного матча столб едва не убил арбитра и игроков: видео
сегодня 12:15 В США во время футбольного матча столб едва не убил арбитра и игроков: видео
52
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук