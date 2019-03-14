Жиру открыл счет в матче "Динамо" – "Челси": видео
Французский нападающий "Челси" Оливье Жиру дважды забил в матче против киевского "Динамо" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
Динамо – Челси 0:3
Голы: Жиру, 5, 33, Алонсо, 45+1
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Нападающий "Челси" уже на стартовых минутах замкнул подачу с углового.
Видео гола Жиру
В середине тайма француз откликнулся на пас Алонсо и удвоил преимущество гостей.
Видео второго гола Жиру
А уже в компенсированное время отличился Алонсо – 3:0.
Видео гола Алонсо
Источник: 24 Канал
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