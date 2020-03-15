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Динамо – Десна: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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"Динамо" и "Десна" встретятся 15 марта в рамках 23 тура второго этапа чемпионата Украины по футболу. Посмотреть матч можно онлайн и по телевидению.

Поединок "Динамо" – "Десна" в рамках 23 тура чемпионата Украины покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 16:45. Игра начнется в 17:00.

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Посмотреть матч "Динамо" – "Десна" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальную". Ее стоимость в месяц пока 78 гривен.

Кроме того, на YouTube встречу покажет клубный канал "Динамо" и FootballHub. Также матч "Динамо" – "Десна" можно посмотреть на сайте канала "2+2" по ссылке.

Команды в турнирной таблице разделяют всего три очка. "Динамо" набрало 45 очков и занимает второе место. "Десна" удерживает четвёртое место.

В этом сезоне клубы встречались дважды. Игра в Киеве завершилась сенсационной победой "северян" 2:1. "Динамо" же одержало победу в Чернигове со счетом 1:0.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Динамо ФК Десна
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