"Динамо" впервые проиграло "Десне" и продлило безвыигрышную серию до шести матчей: видео

"Динамо" 15-го сентября в Киеве принимало "Десну" в рамках 7-го тура чемпионата Украины по футболу. Киевский клуб неожиданно потерпел поражение и продлил серию без побед.

Динамо – Десна 1:2

Голы: Беседин, 49 – Калитвинцев, 41, Филлипов, 58

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Фанаты "Динамо" уже заждались победы любимого клуба. Последний раз "бело-синие" побеждали еще третьего августа, когда разгромили ФК "Львов". После этого киевляне не смогли одержать успех в пяти поединках. Противостояние с "Десной" не обещало столичному клубу легкой прогулки.

Черниговская команда неплохо стартовала в новом сезоне. "Северяне" за шесть матчей набрали 11 очков и до игры с "Динамо" находились среди лидеров чемпионата.

Нокдаун "Динамо"

Старт матча выдался нервным: "Динамо" пыталось взять мяч под контроль, а гости агрессивно прессинговали и проводили контратаки. Первый полумомент был у киевлян. Де Пена подал на Буяльского, который находился в штрафной. Виталий головой замкнул ювелирную подачу уругвайца, и выше ворот. "Десна" ответила пушечным ударом Богданова со штрафного. Бойко был на месте и совершил красивый сейв.

Гости сумели шокировать своего соперника в конце первого тайма. "Десна" перехватила мяч в центре поля и провела стремительную контратаку. Картушов прострелил в штрафной на Калитвинцева и тот занес мяч в ворота киевлян.

В компенсированное время "Динамо" едва не отыгралось: мяч после удара Де Пена залетел в ворота черниговцев, но арбитр не засчитал гол. Скорее всего, мяч не полностью пересек линию ворот.



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Горячий второй тайм

Видимо, во время перерыва в раздевалке "Динамо" был настолько горячий разговор, что в Киеве этой зимой можно отменять отопительный сезон. На второй тайм "бело-синие" вышли очень заряженные и сразу сравняли счет. Кадири нанес дальний удар, но Паст парировал выстрел. Беседин был первым на добивании и сравнял счет. "Десна" пропустила впервые за 5 матчей.

Не успело "Динамо" как следует порадоваться голу, как "Десна" вышла вперед. Бойко долго думал, на кого вбросить мяч. Вратарь нашел Миколенко, но тот не был готов к передаче и обрезался на фланге. Мяч подхватил Калитвинцев и прострелил на Филлипова. Лидер "Десны" унизил защиту киевлян, забив пяткой – 1:2.

После пропущенного гола заряженность подопечных Алексея Михайличенко исчезла и появилась тревога и отчаяние. "Десна" не чуралась играть на отбой, а многочисленные навесы хозяев были крайне неточны. Хороший шанс на 68 минуте имел Беседин. Он элегантно укротил навес в штрафную, но не сумел во второй раз переиграть Паста. Через несколько минут навес с правого фланга замыкал Цыганков, но не попал.

На 79 минуте счет едва не сравнял Караваев. Сначала он укротил мяч в штрафной и в упор пробил. Паст спас команду, но через мгновение Александр пробил во второй раз и мяч едва не залетел в ворота. В конце игры Михайличенко пошел ва-банк: вместо опорника Кадири вышел нападающий Соль. "Динамо" пыталось спасти хотя бы ничью и бесполезно.

К основному времени рефери компенсировал аж шесть минут. "Динамо" зажало "Десну" в штрафной площадке. Свой момент имел Беседин, но его удар головой после навеса был неудачным. Больше острых возможностей киевляне не имели, поэтому справедливо проиграли.

Динамо – Десна видеообзор матча