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Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ

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15 марта "Динамо" на своем поле принимает "Десну" в матче 23 тура УПЛ. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Игра между "Динамо" и "Десной" состоится при пустых трибунах. Ранее в Украине был введен общегосударственный карантин из-за коронавируса.

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Это первая встреча команд после разделения на шестерки. В турнирной таблице "Динамо" занимает 2 место, имея в активе 45 очков. От первого "Шахтера" киевляне отстают на 14 баллов, а третью "Зарю" опережают на 2 пункта. В свою очередь, "Десна" с 42 очками располагается на 4 строчке.

Очные противостояния команд в нынешнем сезоне завершались с противоположными результатами. Осенью "Десна" одержала победу (2:1), а зимой торжествовало "Динамо" (1:0).

Динамо – Десна: онлайн-трансляция

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо ФК Десна
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