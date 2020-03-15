Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ
15 марта "Динамо" на своем поле принимает "Десну" в матче 23 тура УПЛ. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.
Игра между "Динамо" и "Десной" состоится при пустых трибунах. Ранее в Украине был введен общегосударственный карантин из-за коронавируса.
Смотрите также Динамо – Десна: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
Это первая встреча команд после разделения на шестерки. В турнирной таблице "Динамо" занимает 2 место, имея в активе 45 очков. От первого "Шахтера" киевляне отстают на 14 баллов, а третью "Зарю" опережают на 2 пункта. В свою очередь, "Десна" с 42 очками располагается на 4 строчке.
Очные противостояния команд в нынешнем сезоне завершались с противоположными результатами. Осенью "Десна" одержала победу (2:1), а зимой торжествовало "Динамо" (1:0).
Динамо – Десна: онлайн-трансляция
Выбор редакции
-
"Заря" благодаря пушечному голу Михайличенко победила "Шахтер": видеосегодня , 16:01
-
Новый формат завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса – заявление УЕФАсегодня , 13:01
-
Итоги биатлонного сезона: историческое серебро Украины и драматическая развязка в Контиолахтисегодня , 10:00