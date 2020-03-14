24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Динамо – Десна: прогноз букмекеров на матч УПЛ

- Читати новину українською

В воскресенье, 15 марта, киевское "Динамо" сыграет с черниговской "Десной". Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

Читайте также "Ворскла" сенсационно вышла в полуфинал Кубка Украины, одолев "Десну": видео

Динамо – Десна прогноз

В заключительном матче чемпионата перед поединками плей-офф киевское "Динамо" встречалось с "Александрией" и победило соперника – 3:1. "Десна" же в домашнем поединке принимала "Зарю" и смогла одержать минимальную победу – 1:0.

В первом матче плей-офф обе команды будут настроены только на победу. Не поможет "динамовцам" его 12-й игрок. Из-за карантина в Украине, было принято решение провести все матчи двух туров без болельщиков на трибунах. "Динамо" располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 45 набранных пунктов. Черниговская команда же расположилась на четвертой позиции и отстает от киевского клуба на три очка.

Динамо – Десна прогноз букмекеров

Букмекеры конторы Parimatch предпочитают в матче киевскому клубу. Победу "Динамо" специалисты оценили коэффициентом 1,44. Ничья – 4,80. Победу "Десны" – 6,80.

Специалисты конторы 1xbet отдают также определенное преимущество киевлянам. На победу "Динамо" букмекеры ставят коэффициент 1,575. Ничейный результат оценили в 4,38. Победу черниговской команды оценили коэффициентом 6,55.

На то, что счет матча будет 2:1 букмекеры оценили коэффициентом 7. Голы в обоих таймах оценили коэффициентом 1,59.

Специалисты считают также, что обе команды смогут отличиться в матче, такой показатель они оценили в 1,72.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.

Коронавирус в Украине: в Черновцах госпитализировали мать и двоих детей с подозрением
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо УПЛ ФК Десна
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 10:58 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
13 марта 21:54 Легендарный биатлонист Мартен Фуркад завершает карьеру
13 марта 17:04 Какие спортсмены заболели коронавирусом – онлайн список
Михайло Гема
13 марта 13:12 Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала
Михайло Гема
13 марта 11:04 Лига Европы: МЮ разгромил ЛАСК в 1/8 финала, "Байер" не оставил шансов "Рейнджерс" – видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук