Динамо – Десна: прогноз букмекеров на матч УПЛ

В воскресенье, 15 марта, киевское "Динамо" сыграет с черниговской "Десной". Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

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Динамо – Десна прогноз

В заключительном матче чемпионата перед поединками плей-офф киевское "Динамо" встречалось с "Александрией" и победило соперника – 3:1. "Десна" же в домашнем поединке принимала "Зарю" и смогла одержать минимальную победу – 1:0.

В первом матче плей-офф обе команды будут настроены только на победу. Не поможет "динамовцам" его 12-й игрок. Из-за карантина в Украине, было принято решение провести все матчи двух туров без болельщиков на трибунах. "Динамо" располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 45 набранных пунктов. Черниговская команда же расположилась на четвертой позиции и отстает от киевского клуба на три очка.

Динамо – Десна прогноз букмекеров

Букмекеры конторы Parimatch предпочитают в матче киевскому клубу. Победу "Динамо" специалисты оценили коэффициентом 1,44. Ничья – 4,80. Победу "Десны" – 6,80.

Специалисты конторы 1xbet отдают также определенное преимущество киевлянам. На победу "Динамо" букмекеры ставят коэффициент 1,575. Ничейный результат оценили в 4,38. Победу черниговской команды оценили коэффициентом 6,55.

На то, что счет матча будет 2:1 букмекеры оценили коэффициентом 7. Голы в обоих таймах оценили коэффициентом 1,59.

Специалисты считают также, что обе команды смогут отличиться в матче, такой показатель они оценили в 1,72.

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