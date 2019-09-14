Динамо – Десна прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

"Динамо" Киев 15-го сентября примет черниговскую "Десну" в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Букмекеры оценили шансы обеих команд одержать победу.

Динамо – Десна прогноз

Безвыигрышная серия "Динамо" во всех турнирах уже составляет пять матчей. Это сказалось на турнирном положении киевлян, которые находятся в середине таблицы. Болельщики ждут от "Динамо" яркой победы, что киевляне попытаются достичь в матче против "Десны".

Черниговский клуб неожиданно находится среди лидеров чемпионата. "Северяне" потерпели только одно поражение и за шесть матчей набрали 11 очков. Больше только у донецкого "Шахтера" – 18.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Динамо" абсолютный фаворит поединка седьмого тура чемпионата Украины. На победу "бело-синих" букмекеры дают коэффициент 1,12. Крайне мало шансов победить у "Десны". Специалисты оценивают их победу в Киеве коэффициентом 25.

Куда больше шансов у "северян" сыграть вничью с "Динамо", тем более, что киевляне последние три матча завершили мировым. На ничью в матче "Динамо" – "Десна" букмекеры дают коэффициент 8,50.

Прогноз Pari Match

Между собой "Динамо" и "Десна" провели за всю историю только три поединка. Единственный матч в Киеве "бело-синие" выиграли с разгромным счетом 4:0. Коэффициент на то, что подопечные Алексея Михайличенко победят и ТВ 2,5 – 1,59.

"Динамо" играет очень нестабильно, поэтому "Десне", возможно, под силу победить киевлян хотя бы в одном из таймов. Коэффициент на то, что черниговцы выигрывают хотя бы один тайм – 7,70.

Прогноз 1xbet

Специалисты 1xbet дают возможность угадать точный счет матча "Динамо" – "Десна". Последняя игра между командами завершилась победой "Динамо" с результатом 2:1. Коэффициент на такой счет в матче в пользу "Динамо" – 11.

Коэффициент на то, что черниговцы смогут победить "Динамо" со счетом 2:1 – 100. Если же в игре будет зафиксирована ничья 1:1 – коэффициент 19.