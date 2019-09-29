Динамо – Днепр-1: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
В воскресенье, 29 сентября, киевское "Динамо" примет "Днепр-1". Посмотреть матч можно будет на стадионе, по телевидению и онлайн.
Игра на НСК "Олимпийский" начнется в 17:00. Трансляцию матча будет осуществлять канал "2+2". Онлайн-трансляция матча будет доступна и на Спорт24.
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Также матч "Динамо" – "Днепр-1" онлайн покажет youtube-канал киевлян.
Динамовцы сыграют в футболках белого цвета, синих трусах и бело-синих гетрах (вратарь – в черном). А гости проведут матч в темно-синих футболках и гетрах (голкипер – в зеленом).
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