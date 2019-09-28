Динамо – Днепр-1: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

В воскресенье, 29 сентября, "Динамо" ждет испытание в чемпионате командой "Днепр-1". Букмекеры оценили шансы у новичка УПЛ отобрать очки у киевлян на их поле.

Динамо – Днепр-1. Прогноз

Это будет довольно интересный матч. "Динамо" наконец начало выходить из кризиса, что подтвердили матчи против "Мальме" в Лиге Европы и "Ворсклы" в чемпионате. Но и "Днепр-1" не такой простой соперник, поэтому может доставить немало хлопот столичным футболистам.

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Особое внимание стоит уделить Владиславу Супряге. Воспитанник "Днепра", он перешел в "Динамо" в юном возрасте. Однако сыграть там не сумел, зато стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. Но и это не убедило тренерский штаб "Динамо", и они отправили его в аренду в "Днепр-1". Там он уже забил три гола в пяти матчах. При том, что Сергей Булеца, который тоже стал чемпионом, и тоже выступает за "Днепр-1" на правах аренды, в этом матче не сыграет

Матч "Динамо" – "Днепр-1" состоится в воскресенье, 29 сентября. Начало матча на НСК "Олимпийский" в 17:00. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Однако букмекеры не слишком верят в то, что подопечные Михайличенко смогут отобрать очки в этом матче у "Динамо" – 1,18 на победу киевлян против 17,00 на их соперников.

Прогноз PariMatch

Их эксперты выставили на победу "Динамо" коэффициент 1,17. На победу "Днепр-1" – 17,5. Ничья в матче – 7,30.

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Они ожидают немалое количество голов: ставка на "тотал матча более 2,5" – лишь 1,60, зато "тотал матча менее 2,5" – 2,33.

Прогноз 1xbet

Здесь победа "Динамо" оценена в 1,18. На их соперников принимают с коэффициентом 17. Ничья – 7,3.

По количеству голов, то "тотал матча больше 3" – 1,91, а "тотал матча меньше 3" – 1,83. При этом удастся забить лишь одной команде. Ставка на то, что "обе забьют" – 2,625, за то, что этого не произойдет – 1,54.

Прогноз Favorit

Здесь наименьший коэффициент на "Динамо" и крупнейший на "Днепр-1" – 1,15 и 19,50 соответственно. Ничья – 7,75. При этом букмекеры даже не принимают ставку на то, что "Динамо" не проиграет этот матч.