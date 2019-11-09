Десна – Днепр-1: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

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Десна – Днепр-1: смотреть онлайн матч 9 ноября 2019 – 14 тур УПЛ
Десна – Днепр-1: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины / scdnipro1.com.ua

В субботу, 9 ноября, черниговская "Десна" примет "Днепр-1" в рамках 14 тура чемпионата Украины. Трансляцию поединка смотрите на сайте Спорт24.

Телетрансляция матча "Десна" – "Днепр-1" в Украине состоится на телеканале УНИАН. Начало игры в Запорожье в 14:00.

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Матч "Заря" – "Десна" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке. Также поединок доступен на YouTube на канале Football Hub.

Десна – Днепр-1 – онлайн-трансляция

Днепряне подходят к игре не в лучшем настроении, поскольку не знают вкуса победы вот уже как шесть матчей подряд. Зато хорошо дела идут у "Десны", которая занимает третье место в чемпионате Украины.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Десна ФК Днипро-1
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