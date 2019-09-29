Динамо – Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ

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Динамо – Днепр-1: смотреть онлайн матч 29 сентября 2019 – УПЛ
Динамо – Днепр-1 онлайн-трансляция / ФК "Динамо"

В воскресенье, 29 сентября, киевское "Динамо" принимает на своем поле "Днепр-1". После первого тайма "Динамо" побеждает 1:0. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Динамовцы сыграют в футболках белого цвета, синих трусах и бело-синих гетрах (вратарь – в черном). А гости проведут матч в темно-синих футболках и гетрах (голкипер – в зеленом).

Напомним, матч "Динамо" – "Днепр-1" состоится на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.

Стоит отметить, что за "Днпиро-1" в этом матче сможет сыграть только один арендованный у "Динамо" игрок – Владислав Супряга. Он выйдет в старте с первых минут. взамен Сергей Булеца не поможет своему клубу в противостоянии с киевскими футболистами.

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Что касается "Динамо", то главный тренер Алексей Михайличенко на этот матч решил выпустить сразу двух нападающих – Франа Соля и Артема Беседина. А Артем Шабанов вновь занял место в центре защиты.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Днепр-1

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо ФК Днипро-1
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