Динамо – Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ
В воскресенье, 29 сентября, киевское "Динамо" принимает на своем поле "Днепр-1". После первого тайма "Динамо" побеждает 1:0. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.
Динамовцы сыграют в футболках белого цвета, синих трусах и бело-синих гетрах (вратарь – в черном). А гости проведут матч в темно-синих футболках и гетрах (голкипер – в зеленом).
Напомним, матч "Динамо" – "Днепр-1" состоится на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.
Стоит отметить, что за "Днпиро-1" в этом матче сможет сыграть только один арендованный у "Динамо" игрок – Владислав Супряга. Он выйдет в старте с первых минут. взамен Сергей Булеца не поможет своему клубу в противостоянии с киевскими футболистами.
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Что касается "Динамо", то главный тренер Алексей Михайличенко на этот матч решил выпустить сразу двух нападающих – Франа Соля и Артема Беседина. А Артем Шабанов вновь занял место в центре защиты.
Онлайн-трансляция матча Динамо – Днепр-1