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"Динамо" должно быть лучше всех: чемпион мира провел онлайн-тренировки для "динамовцев"

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Георгий Цитаишвили / ФК "Динамо"

19-летний талантливый "динамовец" Георгий Цитаишвили решил полезно провести время в карантине и провел онлайн-тренировки для перспективной молодежи "Динамо".

Футболисты киевского клуба придерживаются карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса и тренируются в домашних условиях.

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Академическая группа "Динамо" U14 провела очередную плановую тренировку в онлайн-режиме.

Тренировка с Георгий Цитаишвили

Георгий уже делись официальному сайту "Динамо" впечатлениями от такой тренировки.

Футболист отметил, что все прошло отлично, такая тренировка пошла на пользу всем. Во время онлайн-тренировки футболисты работали над физичкой, качали пресс, руки, ноги и поработали с мячом.

Сейчас карантин, много футболистов их возраста думают, что можно отдохнуть, но я считаю, что "Динамо" должно быть лучшим на всех уровнях. Пока все отдыхают, "динамовцы" тренируются и усердно работают, начиная от первой команды и заканчивая клубной школой и академией,
– сказал Георгий.

  • В текущем сезоне Цитаишвили провел за первую команду "Динамо" 5 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
  • В мае 2018 года в возрасте 17 лет дебютировал за взрослую команду "Динамо", выйдя на замену в финальном матче Кубка Украины с "Шахтером".
  • Добавим, что Георгий – чемпион мира U20 в составе сборной Украины. Также был признан лучшим игроком в финальном матче турнира.

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Автор: София Кулай
Теги: Карантин в Украине 2020 Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
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