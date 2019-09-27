"Динамо" дома потерпело разгромное поражение от "Кременчуга" в матче УХЛ: видео
Харьковское "Динамо" в матче против "Кременчуга" планировало получить первую победу в УХЛ. Но сделать это против лидера чемпионата, хотя и на своей площадке, харьковчанам не удалось. Дубли Орлова и Горлушко, а также шатаут Новицкого приносят "Кременчугу" победу в Харькове
Холодным душем для хозяев стала первая пятиминутка, в которой дублем отметился Дмитрий Орлов. Далее игроки "Динамо" выровняли игру и получили несколько опасных моментов. Но во второй половине периода Николай Киселев, Егор Серанов и Александр Горлушко, забросив по одной шайбе, довели счет до разгромного – 0:5.
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Во втором и в третьем периодах, несмотря на результат первой двадцатиминутки, обе команды продемонстрировали хоккей с высокими скоростями и голевыми моментами. Харьковчане, как минимум, должны были забрасывать по шайбе в последних двух таймах. Но, к сожалению, в этот вечер Вячеслав Новицкий был безупречен, а когда и он был уже не сумел отразить шайбу, за него это сделала штанга ворот.
То, что не получилось у динамовцев, сделали "горожане". Они спокойно забросили по одной шайбе в каждом из двух периодов, которые остались. Точные броски на свой счет записали Дмитрий Созонов и Александр Горлушко.
Динамо – Кременчуг 0:7 (0:5, 0:1, 0:1)
Победа подопечных Александра Савицкого еще больше укрепила лидерские позиции "Кременчуга". А харьковчане уже четвертый матч подряд не могут почувствовать вкус победы и получить первые очки в чемпионате.
Видеообзор матча Динамо – Кременчуг
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