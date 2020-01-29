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"Динамо" дома пропустило 12 шайб – видео разгрома с покером Бабинца и хет-триком Лесникова

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"Динамо" проиграло "белому Барсу" / УХЛ

Во вторник, 28 января, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата УХЛ. В Харькове встретились местный МХК "Динамо" и белоцерковский "Белый Барс". А в Дружковке местный "Донбасс" сыграл против "Ледяных Волков".

Динамо – Белый Барс 2:12 (0:3, 1:3, 1:6)

Матч в Харькове закончился с унизительным счетом 2:12. Отметим, что Сергей Бабинец по ходу матча оформил покер, а Никита Лесников записал на свой счет хет-трик. Также стоит упомянуть, что ассистентский пента-трик в активе Романа Благого, а еще три передачи отдал Владимир Алексюк.

Видеообзор матча Динамо – Белый Барс

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Донбасс – Ледяные Волки 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Относительно матча между "Донбассом" и "Ледяными Волками", то там обошлось без сенсации. Первый период закончился боевой "сухой" ничьей, хотя хозяева могли забивать как минимум дважды, но "волков" спас каркас ворот. И во втором периоде хоккеисты забросили дважды, а в третьем команды обменялись результативными бросками.

Видеообзор матча Донбасс – Ледяные Волки

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт ХК Ледяные Волки МХК "Динамо" ХК Белий Барс ХК Донбасс Хоккей
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