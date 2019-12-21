"Динамо" досрочно вернет нападающего из аренды из-за дисквалификации Беседина
Нападающий "Динамо" Назарий Русин, выступающий на правах аренды за "Зарю", уже зимой досрочно вернется в киевский клуб.
Об этом сообщает "Динамо" Киев от Шурика" со ссылкой на источник, близкий к руководству луганского клуба.
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Решение по Русину уже принято, форвард начнет подготовку ко второй части УПЛ вместе с "Динамо". При этом главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заинтересован в том, чтобы Русин оставался в команде. "Заря" продолжает вести с киевлянами переговоры о том, чтобы форвард доработал арендное соглашение до конца сезона.
Аренда Русина рассчитана до конца сезона, но в контракте есть опция досрочного возвращения игрока в "Динамо". Это подтвердил генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов.
Возможно, это связано с информацией об отстранении на месяц от любой футбольной деятельности форварда "Динамо" Артема Беседина из-за проваленного допинг-теста.
В текущем сезоне Назарий Русин сыграл 17 поединков во всех турнирах за команду Скрипника, забив 7 голов и сделав 4 результативные передачи.