"Динамо" фаворит в борьбе за результативного нападающего

Киевское "Динамо" во время летнего трансферного окна снова попытается усилить линию атаки. Столичный клуб хочет купить еще одного нападающего, который будет заменой Франу Солю.

"Динамо" вроде бы интересует иранский форвард Мехди тарани, который выступает за "Аль-Гарафа".

Читайте также: Футболист "Динамо" находится в больнице после жуткой травмы

Как сообщает Espreso, "Динамо" опережает сербскую "Црвену Звезду" в борьбе за иранского форварда. Сообщается, что только киевляне готовы удовлетворить требования игрока по зарплате.

Годовая зарплата Тареми в клубе "Аль-Гарафа" составляет 1,7 млн евро. В "Динамо" такую зарплату не получает ни один игрок.

Контракт 26-летнего иранца с его нынешним клубом истекает 30 июня. Следовательно, киевляне смогут получить игрока бесплатно.

К слову: "Динамо" официально подписало нигерийского защитника: фото

За "Аль-Гарафа" Тареми выступает с января прошлого года. В этом сезоне он сыграл 22 матча и забил 8 голов. За сборную Ирана Тареми отыграл 23 матча йзабив 10 голов.

Сейчас в составе "Динамо" четыре номинальных нападающих: Фран Соль, который переехал в Киев зимой, но травмировался, Назарий Русин, Владислав Супряга и Артем Беседин. Однако ни один из украинских нападающих не соответствует требованиям главного тренера Александра Хацкевича.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram