"Динамо" громит, "Шахтер" побеждает, фанаты протестуют: главные итоги 8 тура УПЛ

Восьмой тур УПЛ внес значительные изменения в турнирной таблице. Здесь стоит отметить и победу "Шахтера" над "Десной", которая идет второй. И разгромная победа "Динамо". А также первая победа в новом сезоне от "Олимпика".

"Шахтер" выигрывает битву лидеров

Центральным матчем восьмого тура стала игра в Чернигове, где местную "Десну" посетил донецкий "Шахтер". Игра оказалась боевой, с немалым количеством моментов. Но все в матче решил единственный гол Марлоса в середине первого тайма.

А вот и видео: "Десна" дала бой "Шахтеру", но все равно проиграла

Протест тура

На этот матч фанаты "Шахтера" не пришли. За игрой они наблюдали с крыши заброшенного здания рядом со стадионом. Таким образом болельщики протестовали против похода на игру по паспортам.

Больше об этом: Наши данные хотят слить "сепарам", как в 2014 году, – громкое обвинение от фанатов "Шахтера"

Вот так в этот раз мы поддерживали Шахтёр.



Почему? Потому что администрация Шахтёра требует наши паспортные данные.



Зачем? Для того что бы слить наши данные сепарам. Как слили весной 2014 года. pic.twitter.com/eR12XANir0 — Кроты (@Ultras_Shakhtar) September 22, 2019

Серия тура

"Шахтер" не проигрывает 8 матчей подряд в новом чемпионате. В целом же, если учитывать прошлый тур, серия "горняков" из побед в УПЛ составляет десять игр – после ничьей с "Динамо" 22 мая 2019 года, команда выиграла у "Мариуполя" и "Львова".

Стоит добавить, что рекордная серия из побед у "Шахтера" в чемпионате составляет 15 туров. Это произошло еще в 2012 году.

Разгром тура от "Динамо"

"Динамо" наконец прервало свою серию неудач. После победы в Лиге Европы против "Мальме", пришла очередь и к УПЛ. Под каток команды попала полтавская "Ворскла". Три гола в первом тайме, еще два после перерыва обеспечили "Динамо" более, чем уверенную победу.

Это стоит увидеть: "Динамо" разгромило "Ворсклу" и прервало серию неудач в чемпионате Украины

Игрок тура

В матче против "Ворсклы" Виктор Цыганков сам забил гол, а еще дважды отдал результативные пасы. Игрок возвращается на свой уровень?

В то же время: Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Юнайтед"

Баннер тура

Не обошлось в этом матче и без протеста-предупреждения. Фанаты "Динамо" вывесили баннер "Пустил ОПЗЖ в наш дом – вмиг стал врагом нам всем". Это "послание" адресовано почетному президенту клуба Григорию Суркису. Он стал народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" пророссийского Виктора Медведчука. Именно при его содействии и на базе "Динамо" состоялся "Кубок Верховной Рады Украины", где сыграли и другие депутаты ОПЗЖ.

Тем временем: Фанаты украинского клуба заставили игроков снять футболки после очередной неудачи

Дубль Супряги становится знаковым

"Днепр-1" победил львовские "Карпаты" благодаря дублю Владислава Супряги. Нападающий стал первым игроком 2000 года рождения, который отметился двумя голами в одном матче.

При этом нападающий сразу "перескочил" один год. Пока в УПЛ дублями не отмечались игроки 1999 года рождения.

Как это было: "Днепр-1" одолел "Карпаты" благодаря дублю футболиста "Динамо"

"Поддержка" тура

У СК "Днепр-1" сложные отношения с днепровскими болельщиками. Они уже жаловались на клуб в УЕФА во время матча сборной. В этот раз перед матчем с "Карпатами" логотип клуба на рекламных баннерах заменили на не слишком приемлемую эмодзи.

Неудачная серия тура

Единственную победу на домашнем поле "Львов" одержал 21 октября 2018 года. Тогда команда обыграла "Арсенал-Киев", больше "горожане" дома не побеждали. Проиграли они и "Олимпику". Для донецкой команды эта победа стала первой в сезоне.

Больше о самом матче: "Олимпик" в большинстве победил "Львов" в битве аутсайдеров УПЛ

Удар тура

В матче против "Львова" "Олимпик" дважды за игру пробивал пенальти. Впервые – уже в добавленное к первому тайму время. Сделал это Матар Дийе. И довольно неудачно. У нападающего был "странный" разбег, как будто он подкрадывался к мячу.

Помощь тура

"Олимпик" на игру во Львов отправился автобусом. И по дороге на матч стал свидетелем ДТП. Однако не проехали мимо. А врач команды оказал первую медицинскую помощь пострадавшим. И команда дождалась, пока приедет скорая.

Когда удалений больше, чем голов

"Заря" и "Мариуполь" голов друг другу не забивали. Зато еще в первом тайме обе команды "потеряли" по одному игроку – вторые желтые карточки получили Будковский и Федорчук. При этом что касается второго предупреждения у нападающего "Зари", то возникает вопрос, был ли там фол, который тянул на предупреждение.

Как это было: "Заря" не смогла дожать "Мариуполь" в матче с двумя удалениями

Гол сына тренера

И снова за "Колос" забивает сын главного тренера Руслана Костышина, Денис. Правда в этот раз с пенальти. Но выиграть матч против "Александрии" не удалось. Бабогло во втором тайме таки сравнял счет.

Как это было: "Колос" и "Александрия" сыграли в результативную ничью

Результаты матчей

Днепр-1 – Карпаты 2:0

Голы: Супряга, 28, 70 (пен.)

Львов – Олимпик 0:1

Гол: Политыло, 80 (пен)

Удаление: Гончар, 45 (Львов)

Нереализованный пенальти: Дийе, 45+2 (Олимпик)

Заря – Мариуполь 0:0

Удаления: Будковский, 39 – Федорчук, 32

Десна – Шахтер 0:1

Гол: Марлос, 22

Ворскла – Динамо 0:5

Голы: Цыганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37, 83, Беседин, 46

Колос – Александрия 1:1

Голы: Костышин, 45 (пен.) – Бабогло, 68

Турнирная таблица