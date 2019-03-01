"Динамо" хочет продать бразильца, который пришел в клуб лишь летом

Бразильский клуб "Сан-Паулу" продолжает вести переговоры с "Динамо" по переходу полузащитника Че Че.

Об этом сообщает бразильский журналист Рожерио Ассиш. По его информации, "Сан-Паулу" уже согласовал условия личного контракта с Че Че.

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Бразильцы предложили "Динамо" взять хавбека в годичную аренду, но "Динамо" настаивает на полной продаже 26-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Че Че провел за киевлян 15 матчей во всех турнирах, голов не забивал и отдал лишь одну результативную передачу.

Летом 2018 года Че-Че перешел в "Динамо" из "Палмейрас" за 5 миллионов евро. Трансферное окно в Бразилии будет открыто до 3 апреля.

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