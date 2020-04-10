"Динамо" хотело продать форварда сборной Украины в Россию за 5 миллионов евро
Киевское "Динамо" предлагало московскому "Локомотиву" нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса за 5 миллионов евро.
Об этом рассказал известный комментатор Виктор Вацко к эфире канала "Вацко Live" в рамках совместного включения с Дмитрием Джулаем.
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После той драки его отдали в аренду в Китай. Я знаю, что предлагали "Локомотиву" купить его. У него контракт заканчивался, и он не нужен был. Кажется, цифра в 5 миллионов евро была заряжена. Но "Локомотив" отказался,
– сказал Вацко.
- Летом 2012 года Жуниор Мораес перебрался в Украину: провел по 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо".
- Первую половину 2017 года провел в Китае, где выступал за команду "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером".
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