"Динамо" хотело продать форварда сборной Украины в Россию за 5 миллионов евро

Киевское "Динамо" предлагало московскому "Локомотиву" нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса за 5 миллионов евро.

Об этом рассказал известный комментатор Виктор Вацко к эфире канала "Вацко Live" в рамках совместного включения с Дмитрием Джулаем.

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После той драки его отдали в аренду в Китай. Я знаю, что предлагали "Локомотиву" купить его. У него контракт заканчивался, и он не нужен был. Кажется, цифра в 5 миллионов евро была заряжена. Но "Локомотив" отказался,

– сказал Вацко.

Летом 2012 года Жуниор Мораес перебрался в Украину: провел по 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо".

Первую половину 2017 года провел в Китае, где выступал за команду "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером".

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