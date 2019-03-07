"Динамо" и "Челси" назвали стартовые составы на матч
Киевское "Динамо" в Лондоне проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против местного "Челси". Команды назвали стартовые составы на игру.
Наставник "Челси" Маурицио Сарри удивил, выпустив в основном составе Дзаппакосту и Оливье Жиру.
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Челси: Кепа Аррисабалага, Алонсо, Жоржиньо, Баркли, Педро, Ковачич, Жиру, Дзаппакоста, Виллиан, Кристенсен, Давид Луис (К)
Динамо: Бойко, Сидорчук (К), Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Миколенко, Бурда, Буяльский, Шабанов, Русин, Кендзера
Матч 1/8 финала Лиги Европы "Челси" – "Динамо" начнется в 22:00.
Источник: 24 Канал
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