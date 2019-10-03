"Динамо" и "Лугано" определились с формой, в которой сыграют матчи Лиги Европы

Сегодня, 3 октября, киевское "Динамо" проведет второй матч группового этапа Лиги Европы. Украинский клуб сыграет против швейцарского "Лугано".

К слову: Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Утром в день игры состоялось совещание с участием служб, участвующих в организации поединка. На нем, в частности, соперники определились с цветами формы, в которой выйдут вечером на поле. "Динамо" сыграет в белом комплекте (вратарь – в салатовом), а игроки "Лугано" оденут черные футболки (голкипер – в зеленом).

Напомним, матч "Лугано" – "Динамо" начнется в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция, видео голов и результат матча – на сайте Спорт24.