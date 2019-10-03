"Динамо" и "Лугано" определились с формой, в которой сыграют матчи Лиги Европы

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Форма матча "Лугано" – "Динамо"
Форма матча "Лугано" – "Динамо" / ФК "Динамо"

Сегодня, 3 октября, киевское "Динамо" проведет второй матч группового этапа Лиги Европы. Украинский клуб сыграет против швейцарского "Лугано".

 К слову: Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Утром в день игры состоялось совещание с участием служб, участвующих в организации поединка. На нем, в частности, соперники определились с цветами формы, в которой выйдут вечером на поле. "Динамо" сыграет в белом комплекте (вратарь – в салатовом), а игроки "Лугано" оденут черные футболки (голкипер – в зеленом).

Напомним, матч "Лугано" – "Динамо" начнется в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция, видео голов и результат матча – на сайте Спорт24.

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Футбол Спорт Лига Европы Динамо
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