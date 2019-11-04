"Динамо" и "Шахтер" громят львовян, "Заря" – днепрян, а "Олимпик" уже не аутсайдер

В 13-м туре УПЛ было немало интересных матчей. Они отличились разгромным счетом. А также перестановками в турнирной таблице. Обо всем самом интересном – в обзоре Спорт24.

Львовские команды под катком "Шахтера" и "Динамо"

Так случилось, что обе львовские команды – "Карпаты" и "Львов" – сыграли против лидеров чемпионата – "Шахтера" и "Динамо" соответственно. Оба матча закончились разгромами львовян.

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Первыми сыграли матч "Карпаты" и "Шахтер" во Львове. "Горняки" на этот матч вышли резервным составом – без Пятова, Исмаили, Коноплянки, Тайсона и Мораеса. Главный тренер решил их поберечь перед матчем с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов и киевским "Динамо" в чемпионате.

Но даже без них "Шахтер" разгромил соперников. В первом тайме в ворота "Карпат" влетел лишь один гол – отличился Борячук. Во втором тайме забивали Коваленко, который вышел на замену, и Тете.

Фейл тура

Вратарь "Карпат" Пидкивка этот матч может занести себе в актив. В предыдущих матчах стоял Кудрик, но он арендован у "Шахтера" и не мог сыграть в этом матче. И именно Пидкивка уже на 10-й минуте отдал мяч прямо в ноги Борячуку, который сполна воспользовался таким подарком соперника.

Безвольный "Львов"

Не лучше свой матч провел и "Львов". Команда еще в первом тайме матча против "Динамо" получила преимущество – удален с поля был Сидорчук (он пропустит матч против "Шахтера" в чемпионате). Но киевляне после этого в конце второго тайма забили еще дважды и довели матч до разгрома 4:0.

Здесь также стоит отметить, что во втором матче подряд отмечается защитник Попов. И снова после подачи с углового. Но на этот раз не головой, а доиграв момент до конца.

Борьба за второе место

У киевского "Динамо" нет времени расслабиться. Сразу четыре команды (включая их) претендуют на второе место в чемпионате. Это "Десна", "Заря" и "Александрия". И они свои матчи тоже выиграли. Поэтому разница между вторым и пятым местом всего четыре очка. Например, "Шахтер" опережает "Динамо" аж на 10 баллов.

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Тяжелый матч "Александрии" перед Лигой Европы

"Александрии" в чемпионате выпало играть против "Мариуполя". Сам матч оказался довольно неоднозначным. Хозяева победили, но в самих футболистов есть немало вопросов. Так, им удалось забить трижды, при этом два гола были забиты с разницей в две минуты. Но когда счет стал 3:0, футболисты начали играть в эконом-режиме. Так, "Мариуполь" играл в меньшинстве, и команда берегла силы перед матчем Лиги Европы. Но гости забили один раз, и были близки к тому, чтобы забивать еще.

Грубость тура

В 13-м туре были показаны только две красные карточки. Одна – уже упомянутая Сидорчуку. Вторую получил защитник "Мариуполя" Быков. При этом защитник имел желтую карточку, но за свой фол он получил прямую красную карточку. Быков сыграл головой в голову Лучкевича, отправив того в нокдаун.

Минимальная "Десна", обреченная "Ворскла"

Продолжает свое падение "Ворскла". Команда на последнем месте в чемпионате. Зато "Десна" и дальше третья. Все в матче между этими командами решил единственный точный удар Имерекова. Хотя не сказать, что полтавчане выглядели обреченными в этой игре. Но без забитых голов не будет побед и очков.

Падение "Днепр-1"

Худшей командой в УПЛ претендует стать "Днепр-1". Команде выдавались немалые авансы перед стартом чемпионата, но днепряне проиграли пять матчей подряд. Последний – дома "Зари". При этом пропустили они уже на первой минуте.

Незасчитанный гол тура

В матче между "Днепр-1" и "Зарей" хозяева лишь со второй попытки забили гол. Первый раз головой пробивал Когут, но Шевченко отбил мяч. Однако ни один повтор так и не показал, пересек ли мяч линию. К счастью днепрян, Коркишко почти сразу добил мяч в сетку.

Провал тура

И именно трансляция из Днепра претендует на провал тура. Она оказалась еще хуже, чем игра самой команды. Показывал матч канал "УНИАН", транслировали его онлайн FootballHub. Но разглядеть что-то было довольно трудно.

Но и их конкуренты из каналов "Футбол 1/2" тоже решили, что матч "Колос" – "Олимпик" можно показать не в лучшем качестве.

"Олимпик" рвется в топ-6

В начале сезона аутсайдером выглядел "Олимпик". Но после первого круга команда может считаться претендентом на попадание в топ-6. После назначения испанца Висенте Гомеса главным тренером команды, дончане начали набирать очки. Они одержали победы в трех последних турах, в том числе против "Колоса". И сравнялись с командой из Ковалевки по набранным очкам. Теперь их от шестого места, на котором "Мариуполь", отделяет всего два очка.

Гол тура

На это звание претендует удар Ореховского со штрафной в ворота "Олимпика". Но это не помогло его команде победить.

Травма тура

Повреждения в матче с "Олимпиком" получил полузащитник "Колоса" Денис Костышин. Сын главного тренера неудачно приземлился, после чего ему необходима была помощь медиков. Его заменил Лысенко. Однако на сайте УПЛ уверены, что Лысенко в этом эпизоде заменил Волкова.

Счета матчей

Ворскла – Десна 0:1

Гол: Имереков, 76

Карпаты – Шахтер 0:3

Голы: Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 64

Александрия – Мариуполь 3:1

Голы: Безбородько, 55, Ковалец, 58, Корниенко, 69 (авт) – Чурко, 71

Удаление: Быков, 32 (Мариуполь)

Нереализованный пенальти: Гречишкин, 29 (Александрия)

Днепр-1 – Заря 1:4

Голы: Коркишко, 60 – Кабаев, 2, Иванисеня, 22, Кочергин, 74, Леднев, 83

Динамо – Львов 4:0

Голы: Шапаренко, 10, Циганков, 30 (пен), Беседин, 82, Попов, 90+1

Удаление: Сыдорчук, 35 (Динамо)

Колос – Олимпик 1:2

Голы: Ореховский, 70 – Пасич, 59, Балашов, 88 (пен)

Турнирная таблица