"Динамо" и "Шахтер" сыграют в необычных составах матчи чемпионата

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" на матче 31-го тура УПЛ выйдут в несколько необычных составах. Киевляне сыграют против "Львова", а "горняки" примут "Мариуполь".

Первыми сыграет киевское "Динамо". Их матч против "Львова" начнется в 17:00.

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"Динамо" в этом матче не сможет рассчитывать на 12 футболистов. Сразу шесть игроков киевлян травмированы – Фран Соль, Тамаш Кадар, Виталий Буяльский, Виталий Миколенко, Йосип Пиварич и Беньямин Вербичи. Еще трое игроков дисквалифицированы – Александр Андриевский, Виктор Цыганков и Артем Шабанов.

Их могут заменить игроки молодежной и юношеской команд "Динамо". Но киевляне трех футболистов отправили в сборную Украины U-20 на чемпионате мира. Это Денис Попов, Георгий Цитаишвили, Сергей Булеца и Владислав Супряга. Там они уже сумели принести победу украинцам над сборной США.

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Несколько иная ситуация у донецкого "Шахтера". Команда на матч против "Мариуполя" отправилась без некоторых игроков основы. Не полетели в Харьков два вратаря Андрей Пятов и Алексей Шевченко. Поэтому место в воротах займет Олег Кудрик или Анатолий Трубин.

Дисквалифицирован у "Шахтера" только один игрок – Давид Хочолова. Остался в Киеве и Алан Патрик. Травмирован до конца сезона Жуниор Мораес. Зато в заявку на игру попал Марлос.

Относительно Тайсона, Нема и Исмаили, то бразильцы получили отпуск и не сыграют уже до конца сезона.

Матч "Шахтер" – "Мариуполь" состоится в воскресенье, 26 мая. Начало в 19:30.

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Стоит напомнить, что "Шахтер" уже стал чемпионом Украины. Перед этим донецкая команда выиграла Кубок Украины и стала самым титулованным украинским клубом во времена Независимости, обойдя по этому показателю киевское "Динамо".