"Динамо" и "Шахтер" входят в топ-25 клубного рейтинга УЕФА

1 Читати новину українською
Клубный рейтинг УЕФА
Клубный рейтинг УЕФА / Фото из открытых источников

После матчей 2-го тура Лиги Европы, состоявшихся 3 октября, обнародован новый рейтинг клубов УЕФА.

Лидерство в нем удерживают три испанских клуба: "Реал", "Атлетико" и "Барселона". Рейтинг УЕФА влияет на распределение корзин посева в групповых раундах еврокубков, а также на сеяный статус в квалификациях, сообщает Sport.ua.

Читайте также: Украина сохранила позицию в таблице коэффициентов УЕФА

Донецкий "Шахтер" в текущем евросезоне взял 6 баллов (4 бонусных за попадание в групповой раунд ЛЧ + 2 очка за победу над "Аталантой"). "Горняки" за 5 сезонов набрали 69 очков и занимают 17-ю позицию. Уже несколько сезонов подряд такой результат позволяет донецкому клубу быть сеяным из второй корзины в групповом раунде Лиги чемпионов.

Киевское "Динамо" в этом рейтинге замыкает топ-25 лучших клубов Европы (52 очка). В текущем сезоне у столичного клуба 3 балла (победа над "Мальме" и ничья с "Лугано"). Киевляне в случае попадания в квалификацию Лиги чемпионов, скорее всего, будут иметь сеяный статус во всех отборочных раундах.

Рейтинг УЕФА 2020 для клубов

blog_ava
Сколько людей съездили в Крым с начала года
сегодня
444
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо Шахтер УЕФА
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Боксерша поцеловала соперницу в губы на дуэли взглядов и получила пощечину: видео
сегодня 15:18 Боксерша поцеловала соперницу в губы на дуэли взглядов и получила пощечину: видео
Вісент Луїс 261
Экс-тренера Усика и Кличко жестоко избили во время церемонии взвешивания: видео
сегодня 12:59 Экс-тренера Усика и Кличко жестоко избили во время церемонии взвешивания: видео
Вісент Луїс 348
Кто победит в бою Деревянченко – Головкин: опрос
4 октября 19:51 Кто победит в бою Деревянченко – Головкин: опрос
Ігор Саджениця 175
Не могу жить жизнью, когда полностью погружаюсь в спорт и закрываюсь от всего, – София Яремчук
4 октября 19:38 Не могу жить жизнью, когда полностью погружаюсь в спорт и закрываюсь от всего, – София Яремчук
Станіслав Безушко 72
Видео невероятных эмоций Юлии Левченко на чемпионате мира по легкой атлетике
4 октября 18:49 Видео невероятных эмоций Юлии Левченко на чемпионате мира по легкой атлетике
Вісент Луїс 276
Новости
Больше новостей
Залиште відгук