"Динамо" и "Шахтер" входят в топ-25 клубного рейтинга УЕФА

После матчей 2-го тура Лиги Европы, состоявшихся 3 октября, обнародован новый рейтинг клубов УЕФА.

Лидерство в нем удерживают три испанских клуба: "Реал", "Атлетико" и "Барселона". Рейтинг УЕФА влияет на распределение корзин посева в групповых раундах еврокубков, а также на сеяный статус в квалификациях, сообщает Sport.ua.

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Донецкий "Шахтер" в текущем евросезоне взял 6 баллов (4 бонусных за попадание в групповой раунд ЛЧ + 2 очка за победу над "Аталантой"). "Горняки" за 5 сезонов набрали 69 очков и занимают 17-ю позицию. Уже несколько сезонов подряд такой результат позволяет донецкому клубу быть сеяным из второй корзины в групповом раунде Лиги чемпионов.

Киевское "Динамо" в этом рейтинге замыкает топ-25 лучших клубов Европы (52 очка). В текущем сезоне у столичного клуба 3 балла (победа над "Мальме" и ничья с "Лугано"). Киевляне в случае попадания в квалификацию Лиги чемпионов, скорее всего, будут иметь сеяный статус во всех отборочных раундах.

Рейтинг УЕФА 2020 для клубов