"Динамо" имеет один из самых молодых составов в плей-офф Лиги Европы: цифры
Киевское "Динамо" оказалось в пятерке самых молодых команд плей-офф Лиги Европы.
По информации аналитического агентства Transfermarkt, средний возраст киевлян – 24,8 года. Донецкий "Шахтер", который также представляет Украину на турнире, оказался на 12 месте со средним возрастом 26 лет.
Читайте также: Легионер "Динамо" может покинуть клуб, не сыграв и сезона за команду
Лидирует в рейтинге "Генк", за который выступает украинец Руслан Малиновский, у него средний возраст 23,4 года.
Соперник "Шахтера" в 1/16 финала "Айнтрахт" – 9-й (25,2), оппонент "Динамо" "Олимпиакос" – 18-й (26,6).
Топ-10 самых молодых команд, играющих в плей-офф Лиги Европы в сезоне 2018/19:
1. "Генк" – 23,4 года;
2. "Брюгге" – 23,9;
3. "Ред Булл Зальцбург" – 24,0;
4. "Цюрих" – 24,1;
5. "Динамо" – 24,8;
...
9. "Айнтрахт" – 25,2;
...
12. "Шахтер" – 26,0;
...
18. "Олимпиакос" – 26,6.
Выбор редакции
-
НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук: Не представляю, что меня может "нагнуть", чтобы поехать в Россиюсегодня , 14:46
-
Подручный и Джима финишировали в топ-6 одиночной эстафеты на Кубке мира по биатлонусегодня , 09:17
-
Украинки в напряженном матче проиграли россиянкам матч за третье место футзального Евро-2019сегодня , 08:12