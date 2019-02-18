"Динамо" имеет один из самых молодых составов в плей-офф Лиги Европы: цифры

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ФК "Динамо"
ФК "Динамо" / Фото из открытых источников

Киевское "Динамо" оказалось в пятерке самых молодых команд плей-офф Лиги Европы.

По информации аналитического агентства Transfermarkt, средний возраст киевлян – 24,8 года. Донецкий "Шахтер", который также представляет Украину на турнире, оказался на 12 месте со средним возрастом 26 лет.

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Лидирует в рейтинге "Генк", за который выступает украинец Руслан Малиновский, у него средний возраст 23,4 года.

Соперник "Шахтера" в 1/16 финала "Айнтрахт" – 9-й (25,2), оппонент "Динамо" "Олимпиакос" – 18-й (26,6).

Топ-10 самых молодых команд, играющих в плей-офф Лиги Европы в сезоне 2018/19:

1. "Генк" – 23,4 года;
2. "Брюгге" – 23,9;
3. "Ред Булл Зальцбург" – 24,0;
4. "Цюрих" – 24,1;
5. "Динамо" – 24,8;
...
9. "Айнтрахт" – 25,2;
...
12. "Шахтер" – 26,0;
...
18. "Олимпиакос" – 26,6.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Лига Европы
Источник: 24 Канал
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