"Динамо" интересуется забивным нападающим

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах нападающего черниговской "Десны" Александра Филиппова. 27-летний Филиппов второй в гонке бомбардиров чемпионата Украины.

Филиппов рассматривается в "Динамо" как потенциальное усиление атаки, сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

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Александр в этом сезоне провел за "Десну" 23 матча. В его активе 15 голов и две результативные передачи.

Тransfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро. Контракт Филиппова с черниговским клубом рассчитан до 2022 года.

Проблемы "Динамо" в линии нападения

Киевский клуб имеет некоторые проблемы на позиции нападающего. Во-первых, основной форвард "Динамо" Артем Беседин не вернется на футбольное поле до конца года из-за дисквалификации за допинг.

Купленный зимой 2019-го за более 3 миллионов евро Фран Соль провел за клуб 18 матчей и забил только три гола.

"Динамо" вынужденно вернуло из аренды в "Заре" нападающего Назария Русина, который стал основным форвардом киевлян.

Также в "Динамо" есть нападающий Ибрагим Каргбо, однако он не может в этом сезоне играть за "бело-синих".

Причина в том, что Ибрагим течение сезона уже выступал за два клуба. За большее количество команд в течение сезона играть запрещено.

В конце концов, "Динамо" предстоит контракт молодого нападающего Владислава Супряги. Однако в Киеве чемпион мира 2019 года не смог себя зарекомендовать и отправился в аренду в СК "Днепр-1".

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