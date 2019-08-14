"Динамо" ищет нового главного тренера: онлайн

Киевское "Динамо" после того, как уволило 45-летнего тренера Александра Хацкевича, начало поиск нового специалиста. Информацию обо всех претендентах на тренерское кресло "бело-синих" – читайте на сайте Спорт24.

На тренерский мостик "Динамо" претендуют ряд украинских и иностранных специалистов. Больше всего шансов возглавить "Динамо", по информации СМИ, у Юрия Вернидуба.

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Также президент "Динамо" Игорь Суркис может назначить исполняющего обязанности главного тренера на определенный период, чтобы впоследствии найти постоянного руководителя. Среди претендентов на тренерский мостик "Динамо" с приставкой и. о. – Юрий Мороз, возглавляющий "Динамо" U-21.