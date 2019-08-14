"Динамо" ищет нового главного тренера: онлайн

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"Динамо" ищет нового главного тренера: онлайн
"Динамо" ищет нового главного тренера: онлайн / facebook.com/pg/fcdynamoua

Киевское "Динамо" после того, как уволило 45-летнего тренера Александра Хацкевича, начало поиск нового специалиста. Информацию обо всех претендентах на тренерское кресло "бело-синих" – читайте на сайте Спорт24.

На тренерский мостик "Динамо" претендуют ряд украинских и иностранных специалистов. Больше всего шансов возглавить "Динамо", по информации СМИ, у Юрия Вернидуба.

Голосуйте: Кто должен возглавить "Динамо" после отставки Александра Хацкевича? Опрос

Также президент "Динамо" Игорь Суркис может назначить исполняющего обязанности главного тренера на определенный период, чтобы впоследствии найти постоянного руководителя. Среди претендентов на тренерский мостик "Динамо" с приставкой и. о. – Юрий Мороз, возглавляющий "Динамо" U-21.

 

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Александр Хацкевич Динамо
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