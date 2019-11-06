"Динамо" эффектно победил ПАОК в Юношеской лиге УЕФА: Цитаишивили забил в стиле Паненки – видео

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Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили / fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" U-19 уверенно победил греческий ПАОК в первом матче Юношеской лиги УЕФА. "Бело-синие" одержали победу благодаря голам Георгия Цитаишвили и мячу Ярослава Надольского.

Динамо U-19 – ПАОК U-19 3:0

Голы: Цитаишвили, 10 (пен), 45+1, (пен), Надольский, 76

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Киевляне открыли счет в игре на 10 минуте. Георгий Цитаишвили умело реализовал одиннадцатиметровый. В компенсированное к первому тайму время арбитр назначил еще один пенальти в ворота греков.

Снова к отметке подошел Цитаишвили и продемонстрировал свое хладнокровие. Георгий реализовал одиннадцатиметровый ударом в стиле Паненки.

После перерыва "Динамо" увеличило преимущество. На 76 минуте мяч после удара Цитаишвили оказался у Надольского. Ярослав решил пробить издалека и отметился эффектным голом.

Матч между "Динамо" и ПАОКом пройдет в Греции 27-го ноября.

Динамо U-19 – ПАОК U-19 видеообзор матча

Какой путь преодолевает "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА?

"Динамо" U-19 выиграло национальное первенство, поэтому выступает в плей-офф победителей лиг. После победы против "Шкендии" киевляне пробились во второй Предварительный раунд, где играют 2 матча против клуба ПАОК.

8 победителей предыдущих раундов встретятся в стыковых матчах с командами, которые заняли вторые места в группах "Пути Лиги чемпионов". Стыковые матчи пройдут в феврале 2020 года. После этого начинается плей-офф турнира.

"Шахтер" U-19 выступает в "Пути Лиги чемпионов", где группы определяются согласно жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" после 4 туров занимают последнее место.

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Теги: Спорт Футбол
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