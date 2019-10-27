Динамо – Карпаты: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Киевское "Динамо" в воскресенье, 27 октября, будет принимать львовские "Карпаты". Матч можно будет посмотреть как на стадионе, так и по телевидению и онлайн.

Домашние матчи в чемпионате Украины показывает телеканал "2+2". Именно на нем и будет трансляция матча "Динамо" – "Карпаты". Начало трансляции в 16:55, сам матч начнется в 17:00.

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Смотреть онлайн матч "Динамо" – "Карпаты" можно на портале FootballHub, начало в 17:00.

В 16:40 на youtube-канале "Динамо" тоже начнется трансляция матча против "Карпат". Она будет расширенной и с комментариями со стадиона.