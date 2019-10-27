"Динамо" неожиданно сыграло вничью с "Карпатами", киевляне могли и проиграть этот матч: видео

Киевское "Динамо" могло приблизиться к донецкому "Шахтеру" в турнирной таблице. Для этого надо было дома побеждать львовские "Карпаты", которые находятся в кризисе. Однако киевлянам не только не удалось победить, но они могли и потерпеть поражение.

Динамо – Карпаты 1:1

Голы: Вербич, 50 – Шабанов, 85 (авт)

Уже в начале встречи "Динамо" создало два момента. Особенно было опасно после удара Сидорова. Но дважды Кудрик продемонстрировал хорошую реакцию, отбив мяч. В общем вратарь "Карпат" претендует на звание лучшего игрока этого матча, учитывая то, что "Динамо" до конца игры нанесло более трех десятков ударов.

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Впоследствии гол забивать мог Цыганков. После заброса в штрафную защитник "Карпат" Мартинс неудачно остановил мяч. Его и подхватил Цыганков, но сам не сумел как следует обработать. Поэтому Кудрик, вовремя выйдя из ворот, поймал его в ногах у соперника.

В середине первого тайма "Карпаты" могли выйти вперед. Лоренцен выходил на ворота соперников. У него был Шабанов, рядом на фланге – партнер Дженнингс и еще два игрока "Динамо". Форвард обыграл защитника киевлян и решил пробить сам. Удар не удался.

Опасный момент был у хозяев на 37-й минуте, когда Цыганков пробивал со штрафного. И снова свое мастерство показал Кудрик, отбив мяч, летевший в нижний угол ворот.

После этого команды обменялись опасными моментами. Сначала забить могли "Карпаты", когда Вакуленко не сумел пробить мимо Бущана с близкого расстояния. После этого сразу добивал Дженнингс, однако попал в соперника. Атака "Динамо" в ответ – мощный удар Родригеша и очередной сейв Кудрика.

Второй тайм начался с замен. В "Динамо" вместо Соля и Родригеша вышли Беседин и Вербич, а в "Карпатах" Гуцуляк заменил Лоренцена. Тогда же "Динамо" и вышло вперед. У команды получилась хорошая атака, когда мяч переходил от одного игрока к другому. В итоге – заброс на Цыганкова, прострел на Вербича, и словенец в касание переправил мяч в ворота "Карпат".

После этого киевляне создали два опасных момента. Однако первый раз защитники "Карпат" отбили. А второй раз, когда "Динамо" разыграли угловой и последовал удар по воротам, снова свою реакцию продемонстрировал Кудрик. Стоит отметить, что в этой атаке был рикошет.

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Впоследствии "Динамо" имело еще несколько возможностей. Опасно со штрафного пробивал Вербич, но мимо.

На 82-й минуте "Динамо" получило право на штрафной. Цыганкова сбили в полукруге, при этом полузащитник после этого еще и получил удар ногой в голову (случайно). Со штрафного пробивал Шапаренко, но попал в крестовину ворот.

В ответ "Карпаты" забили. Бойчук, который вышел на замену, получил пас в штрафной, и с острого угла пробивал. Мяч бы пролетел вдоль линии ворот, но Шабанов срезал его в собственные ворота.

До конца матча "Динамо" пыталось вырвать победу. Но могли выиграть "Карпаты". Уже когда закончилось компенсированное арбитром время, Понде оказался перед Бущаном. Удар, рикошет от голкипера и мяч попал в перекладину.

Матч так и закончился вничью. "Динамо" упустило шанс приблизиться к "Шахтеру". А "Карпаты" набрали балл в турнирной таблице.