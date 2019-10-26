Динамо – Карпаты: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

В матче между "Динамо" и "Карпатами" в воскресенье, 27 октября, киевляне постараются подобраться к "Шахтеру". В то же время "зелено-белые" будут стараться прервать неудачную серию без побед. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Динамо – Карпаты. Прогноз

"Динамо" и "Карпаты" сейчас находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Там же они находятся и по игре. Так, у "Динамо" тоже есть определенные проблемы. Команда не смогла победить "Копенгаген" в матче Лиги Европы, пропустив гол уже на 85-й секунде матча. Спасти ничью удалось лишь благодаря голу Шабанова.

Как это было: "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", пропустив гол на 85-й секунде матча: видео

Но "Карпаты" – не тот соперник, который может создать проблемы даже для такого "Динамо". Львовяне последний раз побеждали еще 14 сентября. Эта победа над "Ворсклой" стала лишь второй в сезоне. "Зелено-белые" не смогли обыграть не менее кризисный "Львов" в дерби в последнем матче. В этой игре обе команды не реализовали пенальти, а доигрывали матч вдесятером.

Да и букмекеры считают победу "Карпат" в этом матче сенсацией. Ставка на их победу – от 26 до 29,00. Что касается победы "Динамо", то у нее малый коэффициент – 1,08-1,10.

Матч "Динамо" – "Карпаты" состоится в воскресенье, 27 октября. Начало матча на НСК "Олимпийский" в Киеве в 17:00. Онлайн-трансляция на сайте Спорт24.

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У них победа "Динамо" получила коэффициент 1,1. Ничья в матче – 9,5. Победа "Карпат" – 27.

Букмекеры ожидают, что в матче будет как минимум три гола – ставка на "тотал матча больше 3,0" оценена в 1,7. Зато "тотал матча меньше 3,0" – аж 2,08. При этом эксперты не верят, что голы будут в ворота обеих команд. Так, ставка на то что обе забьют, оценена в 3,2. Что этого не будет – 1,392.

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Их эксперты на победу "Карпат" выставили коэффициент 26,0. Победа "Динамо" – те же 1,1. Ничья – 9,2.

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Ставка на то, что "Динамо" победит, а тотал матча будет больше, чем 2,5 – 1,52. Победа "Динамо" и "тотал матча меньше 2,5" – 3,5.

Букмекеры не принимают ставку на то, что в матче будет забит гол. На то, что голов зрители на трибунах НСК "Олимпийский" так и не увидят – 21,0. При этом ставка на гол "Динамо" – 1,02, на гол "Карпат" – 2,65.

Прогноз Favorit

У них самый высокий коэффициент на победу "Карпат" – 29.0. ЧТо касается победы "Динамо", то здесь без изменений – 1,1. Ничья – 9,25.

Ставки на то, что "Динамо" не проиграет (победа или ничья) не принимаются.