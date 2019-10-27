Динамо – Карпаты: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Киевское "Динамо" принимает львовские "Карпаты". Начало матча в воскресенье, 27 октября – в 17:00. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

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На этот матч оба тренера выставили несколько необычные составы. Так, за "Динамо" не сможет сыграть Де Пена из-за дисквалификации. Также из-за нее не сыграет Вербный из "Карпат". Защитник "зелено-белых" Дубинчак тоже не сможет сыграть в этом матче из-за договоренности между клубами.

Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Фран Соль, Шапаренко, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Караваев, Родригес, Шабанов.

Запасные: Кучерук, Вербич, Цитаишвили, Самбрано, Беседин, Кендзера.

Карпаты: Кудрик, Вакуленко, Т. Холл, Веремиенко, Лях, Мартинс, Назарина, Ди Франко, Клец, Лоренцен, Дженнингс.

Запасные: Пидкивка, Якимец, Толочко, Гуцуляк, Понде, Бойчук, Лейоус.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Карпаты