Динамо – Александрия: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Динамо "пытается догнать в турнирной таблице донецкий "Шахтер" и вынуждено побеждать "Александрию" в 27-м туре чемпионата Украины. "Александрия" занимает третье место и практически гарантировала себе бронзовые награды.

Прогноз на матч "Динамо" – "Александрия"

"Александрия" два подряд сезона является камнем преткновения для "Динамо". В прошлом розыгрыше чемпионата Украины подопечные Владимира Шарана отобрали очки у киевлян, сыграв вничью. Впоследствии из-за потери очков в игре с "Александрией" киевляне не смогли побороться за золотые награды. В этом сезоне "желто-черные" также насолили столичной команде. "Александрия" победила "Динамо" в 16 туре и это пока последнее поражение "сине-белых" в чемпионате.

Сейчас "Динамо" проигрывает "Шахтеру" 7 очков и сохраняет математические шансы стать чемпионом. Для этого подопечные Александра Хацкевича должны побеждать в каждой игре и надеяться на осечки "горняков". "Александрия" уверенно удерживает третье место и чрезвычайно близка, чтобы впервые в своей истории получить бронзовые награды УПЛ. Кроме того, третье место гарантирует подопечным Шарана участие в групповом этапе Лиги Европы.

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Последний раз "Динамо" проигрывало в родных стенах еще "Львову" 28 октября. После этого киевляне в рамках чемпионата Украины победили всех соперников, кроме "Шахтера", с которым разделили очки. Коэффициент на то, что "Александрия" сможет нанести поражение столичному клубу – 9,25. А вот победу подопечных Хацкевича букмекеры оценили коэффициентом 1,37. Ничья, которая точно не будет приемлемым результатом для киевлян, – 4,75.

"Динамо" не слишком много забивает в этом чемпионате. Однако в трех домашних матчах, которые киевляне провели в 2019 году дома, они забили 9 мячей. Коэффициент на то, что в основное время будет забито больше, чем 2,5 гола – 1,95. Забитые мячи обоих клубов букмекеры оценили коэффициентом 2,32.

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Последняя игра между командами на НСК "Олимпийский" завершилась минимальной победой "бело-синих". Коэффициент на то, что "Динамо" снова победит "Александрию" в один мяч – 3,45. На победу "Александрии" в один гол букмекеры дают коэффициент 9,20.

Столичный клуб не пропускает на своем поле вот уже пять матчей подряд в чемпионате Украины. Коэффициент на то, что "Александрия" забьет свой первый гол в первом тайме – 3,80. Первый мяч гостей во втором тайме – 4,30. Коэффициент на то, что подопечные Шарана не забьют киевлянам – 1,74.

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Коэффициент на то, что "Динамо" победит "Александрию" со счетом 1:0 – 5,5. А вот победа гостей со счетом 1:2 оценена букмекерами коэффициентом 26. Победа "бело-синих" со счетом 2:1 – 8.

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Букмекеры дают коэффициент 3,3 на то, что "Динамо" победит "Александрию", но обе команды будут отмечены забитыми голами. Если же оба коллектива забьют, но победят гости – 17.

Поединок 27-го тура чемпионата Украины "Динамо" – "Александрия" состоится в субботу, 4 мая. Результат матча читайте на сайте Спорт24.

Смотрите видео: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

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