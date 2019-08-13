"Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов: видео

Киевскому "Динамо" в матче против "Брюгге" во вторник, 13 августа, надо было выигрывать. При этом желательно было забивать на два гола больше, чем соперники. Взамен команды устроили голевую перестрелку, а все решилось уже в добавленное арбитром время.

Динамо – Брюгге 3:3

Голы: Буяльский, 6, Шепелев, 50, Мехеле, 90+3 (авт.) – Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+5

Удаление: Бурда, 82 – Тау, 83

"Динамо" вышло вперед уже на 6-й минуте встречи. Игроки "Брюгге" неудачно вынесли мяч со своей половины поля, после чего киевляне организовали быструю атаку. Андриевский отдал пас на Буяльского. Тот продлил на фланг, а сам начал движение в штрафную площадку. И именно на него последовал прострел от Вербича. Удар в касание – между ног сопернику и мимо вратаря. "Динамо" забило и сравняло счет по сумме двух матчей.

На 16-й минуте уже сам Вербич мог забивать. Игрок обыгрался с Шепелевым в штрафной площадке и пробил под перекладину. Но мяч пролетел выше ворот.

На 32-й минуте украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь мог стать соавтором гола в ворота "Динамо". Именно он навешивал с фланга. Но никто из игроков бельгийской команды сначала не сумел пробить. Но и игроки "Динамо" не сумели вынести как следует мяч. В итоге удар Ванакена, но мимо.

Но на 37-й минуте "Динамо" пропустило гол. Первый же угловой в "Брюгге", и Дели выиграл позицию у Бурды и головой пробил по воротам. Бойко прыгнул за мячом, но достать его не сумел. Так счет стал в пользу "Брюгге".

После этого "Брюгге" больше времени проводило в атаке. А уже на 40-й минуте Тау пробивал под перекладину ворот. И Бойко в прыжке сумел дотянуться до мяча и перевел его на угловой.

Второй тайм начался с ливня. А также из замены в "Динамо" – вместо Андриевского вышел Де Пена. Но забить мог Шепелев. Он получил мяч в штрафной и мощно пробил. Но Миньйоле справился с его ударом, отбив мяч на угловой.

Но уже на 50-й минуте Шепелев забил. Правда заслуга в забитом голе принадлежит Вербичу. Он получил пас на фланге, обыграл соперника и вошел в штрафную. После чего пробил по воротам. Незначительный рикошет, Миньйоле не дотягивается до мяча, но тот попадает в штангу. И улетает в поле, где, фактически, отбивается от Шепелева и залетает за линию ворот. При этом игрок "Динамо" не находился в офсайде, поэтому арбитр засчитал этот гол.

После этого команды обменялись моментами. Но надежно играли и Бойко, и Миньйоле. При этом "Динамо" так и не удалось зажать "Брюгге" на их половине поля, зато игроки бельгийской команды сделали ставку на контригру.

А на 82-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве. Бурда сбил Дикатта вблизи своей штрафной площадки и получил желтую карточку. Для защитника это предупреждение было второе в матче. Но через минуту составы были равны. После подачи со штрафного Тау грубо сыграл против Бойко, за что получил желтую карточку.

Соль и Цыганков могли забить эффектный гол в конце матча. Беседин навесил с фланга, и оба игрока пытались дотянуться до него в прыжке, чтобы забить. Но не сумели.

Атака в ответ - и "Брюгге" забивает гол на 88-й минуте. Опенда выборол мяч в Кадара перед штрафной площадкой и сбросил его под удар Вормеру. Удар полузащитник наносил уже из пределов штрафной, пробив точно в угол ворот.

Арбитр добавил шесть минут. И на третьей из них "Динамо" снова вышло вперед. После подачи с углового Соль пробивал, и мяч от Мехеле залетел в ворота.

Вместо того, чтобы забивать еще один гол, "Динамо" пропустило. Не сумев как следует пробить по воротам, команда пропустила атаку, и Опенда реализовал выход на ворота киевлян. При этом был вопрос о возможном офсайде, но его не было. Поэтому счет стал равным.

"Динамо" играет вничью и вылетает из квалификации Лиги чемпионов. Команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.